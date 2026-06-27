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Senadores del Partido del Trabajo advirtieron que, en la actualidad, persisten expresiones de intolerancia, discriminación y violencia que buscan excluir o deslegitimar a personas y grupos por razones de origen étnico, nacionalidad, género, orientación sexual, religión, discapacidad o cualquier otra condición.
Agregan que internet y las redes sociales también funcionan como un megáfono donde las aplicaciones están programadas para recomendar y darles prioridad a las publicaciones que generan peleas o polémica, todo con el fin de mantener a la gente conectada el mayor tiempo posible.
“Esta situación pone en un peligro muy grave a niñas, niños y jóvenes, quienes quedan expuestos al acoso escolar digital, el llamado “cyberbullying”, y a ideas extremistas, un problema que amenaza con empeorar debido al uso masivo de la Inteligencia Artificial”, expusieron en el documento legislativo.
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Ante tal situación, presentaron un punto de acuerdo para que la Comisión Permanente exhorte a la Secretaría de Gobernación, a través del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, implemente campañas nacionales de sensibilización, prevención y combate al discurso de odio, en particular los dirigidos contra grupos en situación de vulnerabilidad.
También plantean hacer un llamado a la Secretaría de Educación Pública (SEP) y a las de las entidades federativas para que emprendan acciones de educación en derechos humanos, igualdad, no discriminación, alfabetización digital y cultura de paz en los centros educativos del país, a fin de prevenir la reproducción y normalización de discursos de odio.
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Los senadores destacan en su proposición con punto de acuerdo, turnado a la Primera Comisión, que las manifestaciones conocidas como discursos de odio, representan un desafío creciente para los Estados y las instituciones democráticas, ya que erosionan la cohesión social, profundizan las desigualdades y generan entornos propicios para la exclusión y la violencia.
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