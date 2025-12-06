La construcción del Tramo 5 del Tren Maya provocó “daño irreversible” a 125 cuevas y cenotes que fueron fragmentadas y están en riesgo de colapso por la perforación del suelo kárstico con maquinaria pesada y posterior inserción de casi 15 mil pilas de acero y concreto.

Así lo informa el documento Misión Civil de Observación sobre impactos y afectaciones del proyecto Tren Maya (construcción y uso de las vías del tren y desarrollos colaterales) en los estados de Quintana Roo y Campeche (tramos 5, 6 y 7) 2025.

El reporte creado por organizaciones no gubernamentales, civiles e indígenas señala que también se alteró el sistema hidrológico subterráneo, causó la obstrucción de flujos de agua dulce, desató la contaminación de ríos subterráneos y la pérdida de conectividad ecológica por la deforestación, y ocasionó la apertura de caminos que interrumpieron corredores biológicos esenciales para especies como el jaguar, el tapir y el mono araña.

Sobre las perforaciones en el suelo, la Misión Civil de Observación describe que las pilas de acero y concreto fueron vaciadas en cavidades naturales de 40 metros de profundidad. Para ello, se perforaron huecos en el suelo poroso, los cuales afectaron grutas y paisajes inundados.

Espeleólogos consultados para el estudio, que acompañaron la inspección, sostienen que 125 cenotes están fragmentados, con riesgo de colapso por vibraciones, el peso de la estructura ferroviaria y la presión que ejercen las cimentaciones sobre un terreno lleno de huecos subterráneos.

En suma, las intervenciones humanas para la construcción de tramo del Tren Maya que pasa por Cancún, Puerto Morelos, Solidaridad y Tulum, en Quintana Roo, alteraron el sistema hidrológico subterráneo con obstrucciones en los flujos de agua dulce, cambios en la circulación de ríos subterráneos y con riesgos de contaminación asociados a la presencia de concreto dentro de las cavidades.

Las consecuencias de haber ocupado los conductos naturales con pilas de acero y concreto, así como rellenos de cemento, modificó la forma en la que el agua se filtra y desplaza bajo la selva, lo que implica variaciones en la calidad del agua de la que dependen fauna, flora y comunidades indígenas de la región, según se indica en el estudio.

Asimismo, originó mayor vulnerabilidad a derrumbes y afectaciones directas a especies adaptadas a estos ecosistemas que son muy frágiles, mayor extracción de agua y la carga de presión sobre el acuífero ya impactado.

De acuerdo con los biólogos que participaron en el estudio, la continuidad ecológica no solo reduce el movimiento de la fauna, sino que también modifica rutas de desplazamiento, patrones de alimentación y el intercambio genético entre poblaciones, lo que a mediano plazo implica una disminución de la diversidad biológica.