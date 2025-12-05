Lo que prometía ser un viaje ideal a Brasil —con oferta 2x1, incluyendo vuelos, hospedaje y amenidades por alrededor de 50 mil pesos por pareja— terminó en una estafa que afectó a 20 viajeros, dejándolos sin reembolso y con sus datos personales expuestos.

La falsa agencia Experience Travel Brasil operaba a través de redes sociales, utilizando sitios web apócrifos y promociones irresistibles para captar víctimas. El engaño inició cuando una mujer de la tercera edad, de nombre María Julieta, encontró la oferta en Facebook.

Al contactar a la agencia, un empleado la convenció de inmediato. Entusiasmada, comentó la promoción con sus amistades sin intentar persuadirlos, sólo sugiriendo que verificaran la información por su cuenta.

Lee también Alcántara Carrancá, ministro en retiro: nuestra generación falló, la reforma judicial es prueba de ello

La agencia enviaba enlaces falsos a sitios del SAT y la Secretaría de Turismo; además, utilizaba dominios con errores. Foto: Diego Prado / EL UNIVERSAL

“Sólo lo mencioné y les pedí que verificaran por su cuenta que todo estuviera en regla”, dijo.

La noticia corrió de boca en boca; más personas contactaron directamente a la agencia y el grupo creció a 20 participantes. Al ver el número de involucrados, la agencia ofreció a la mujer un viaje gratis a Los Cabos si lograba reunir a 25 personas.

El fraude salió a la luz cuando una de sus hijas solicitó fotos de un tour en la selva; la agencia se negó, lo que levantó sospechas.

Lee también Policías capitalinos realizan operativo preventivo en Lomas de Chapultepec; alertan sobre dos modalidades de fraude

El engaño inició cuando una mujer de la tercera edad encontró en Facebook la oferta de la falsa agencia Experience Travel Brasil. Fotos: Diego Prado / EL UNIVERSAL

Con apoyo de un contador se confirmó la estafa: usurpación de identidad, páginas falsas y ausencia total de registros legales.

Al presentar la denuncia en el Ministerio Público, las autoridades detectaron un esquema sofisticado.

La agencia enviaba enlaces falsos a sitios del SAT y la Secretaría de Turismo (Sectur), una constancia adulterada de la legítima Agencia Mexicana de Incentivos, agregando “S.A. de C.V.” para simular otra empresa, y contratos firmados supuestamente por un exfuncionario de la Sectur que dejó el cargo en 2024.

Lee también Policía Cibernética alerta por correos falsos de “Netflix”; advierten sobre robo de datos y fraudes bancarios

Utilizaban dominios con errores como experiencetravelbrasil.com.mx, experincetravelbrasil.com.mx y conociendocolombia.com.mx —hoy inactivos—, y enviaban confirmaciones falsas con logotipos de Amadeus.

Rebecca, la cuñada de María Julieta, invitó a familiares que pagaron todo; lo más atractivo era viajar en grupo, admitió.

Además, afirmó no haber verificado nada por confianza excesiva y ahora reconoce los documentos como evidentemente falsos.

Lee también Desesperación de víctimas por desinstalar apps montadeudas genera mercado de falsos hackers, alerta Kaspersky

Otro afectado, quien pagó sólo una parte, teme el uso indebido de sus datos.

La supuesta agente ha reducido contacto, pero aún exige pagos adicionales amenazando con incumplimiento de contrato.

“No sabemos con quién nos estamos metiendo, no sabemos si sea un cártel o algo así, y ahora nuestros datos personales no sabemos dónde quedarán”, expresó.

Lee también Anticorrupción inhabilita a dos empresas y una persona física proveedoras del gobierno; proporcionaron información falsa

Este caso revela estafas cada vez más elaboradas que aprovechan la confianza en redes sociales y el deseo de ofertas accesibles. Las víctimas enfrentan pérdidas económicas, riesgo de robo de identidad y tensiones familiares.

Expertos en ciberseguridad insisten en verificar el Registro Nacional de Turismo, contrastar dominios oficiales y desconfiar de pagos anticipados sin contratos físicos o referencias comprobables.