Más Información
Sheinbaum: próximo martes se informará qué farmacéuticas están sancionadas; incumplieron en entregas de medicamentos
Incidente en carretera de Tamaulipas entre civiles y militares deja 6 muertos; FGR y Defensa abren investigación
El secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jesús Antonio Esteva Medina, informó que a la fecha llevan 60% de avance en el Programa de Infraestructura Carretera 2025, con una inversión de 17 mil millones de pesos.
Explicó que en este momento tienen 70 frentes de trabajo, 6 mil trabajadores, y utilizando mil 700 máquinas para obras y puentes prioritarios.
Adicionalmente, Jesús Esteva explicó que hay ocho frentes de trabajo para la construcción de autopistas y que tienen una inversión de 14 millones este año, es decir que es inversión mixta.
Lee también Van por 14 mandos de La Barredora; son objetivos prioritarios
Informó que, el programa de obra se a dividido en obras de continuidad; ejes prioritarios; puentes y distribuidores viales y programa carretero en Guerrero.
Entre las obras de continuidad se encuentra un tramo carretero en San Ignacio - Tayoltita de 96 km; un Puente Rizo de Oro, Chiapas; Puente Nichupté, Quintana Roo, entre otros.
kicp/apr