Asesinato de Carlos Manzo fue coordinado en grupo de WhatsApp; así fueron los mensajes antes del ataque, revela García Harfuch

Embajada de EU alerta a sus ciudadanos por nueva marcha de la Generación Z; pide evitar protestas del 20 de noviembre en CDMX

El traje típico de Fátima Bosch en Miss Universo 2025

Alcalde de Tijuana acusa estrategia mediática en su contra tras acusaciones por lavado de dinero; exige investigar origen de denuncia

FGR aclara resolución sobre el caso de Christian Nodal: "No fue exonerado"

Libertad de Javier Duarte en suspenso; testigos narran rebeldía y obstrucción de Javier Duarte en proceso penal

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente () informó que, en el primer corte del operativo para verificar las condiciones ambientales y fitosanitarias de importados, se revisaron 132 mil 984 ejemplares, de los que ninguno tenía presencia de plagas o alguna irregularidad.

El órgano de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales () realizó inspecciones en los cruces de Tijuana y Mexicali, en Baja California, así como en Nogales y San Luis Río Colorado, en Sonora, y en Nuevo Laredo, Tamaulipas.

Entre el total de árboles verificados, el 81.44% corresponde al abeto de Douglas, Pseudotsuga menziesii, con 108 mil 312 ejemplares; el 17.62% corresponde al abeto noble, Abies procera, con 23 mil 442 ejemplares y el 0.94% corresponde al abeto de Nordman, Abies nordmanniana, con mil 230 ejemplares.

Profepa revisa más de 130 mil árboles de Navidad y confirma que ninguno presenta plagas (19/11/2025). Foto: Especial
La primera etapa del programa, que tiene como objetivo evitar la introducción de plagas de importancia cuarentenaria para proteger los bosques del país, se realizó del 4 al 18 de noviembre, pero continuará hasta el próximo 5 de diciembre.

