La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) informó que, en el primer corte del operativo para verificar las condiciones ambientales y fitosanitarias de árboles de Navidad importados, se revisaron 132 mil 984 ejemplares, de los que ninguno tenía presencia de plagas o alguna irregularidad.

El órgano de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) realizó inspecciones en los cruces de Tijuana y Mexicali, en Baja California, así como en Nogales y San Luis Río Colorado, en Sonora, y en Nuevo Laredo, Tamaulipas.

Entre el total de árboles verificados, el 81.44% corresponde al abeto de Douglas, Pseudotsuga menziesii, con 108 mil 312 ejemplares; el 17.62% corresponde al abeto noble, Abies procera, con 23 mil 442 ejemplares y el 0.94% corresponde al abeto de Nordman, Abies nordmanniana, con mil 230 ejemplares.

Profepa revisa más de 130 mil árboles de Navidad y confirma que ninguno presenta plagas (19/11/2025). Foto: Especial

La primera etapa del programa, que tiene como objetivo evitar la introducción de plagas de importancia cuarentenaria para proteger los bosques del país, se realizó del 4 al 18 de noviembre, pero continuará hasta el próximo 5 de diciembre.

