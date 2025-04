PRI exige investigar a grupo ECO, responsable de Festival Axe Ceremonia; ligan a Diego Jiménez con Andy López Beltrán

Acompañados del senador priísta Néstor Camarillo, los diputados Carlos Gutiérrez Macías y José Luis Villalobos exigen, a través de un punto de acuerdo, investigar al Grupo ECO responsable del Festival Axe Ceremonia donde el pasado sábado dos jóvenes fotógrafos perdieron la vida.

“La empresa organizadora es el Grupo Eco, que pertenece a Diego Jiménez, un empresario ligado estrechamente al junior Andy López Beltrán, Secretario de Organización de Morena. Ese vínculo no es casualidad, es una red de protección. Y aquí vale la pena preguntarnos, ¿qué tanto les importa la vida a estos organizadores y a estos amigos del junior, cuando del otro lado está el poder económico? Morena llegó al poder prometiendo acabar con las relaciones incestuosas entre el poder político y el poder económico, pero hoy vemos con claridad que ese discurso se cayó a pedazos”, expresó el legislador Gutiérrez Macías.

Al asegurar que alzan la voz por los dos jóvenes periodistas que murieron: Berenice Giles Rivera y Miguel Ángel Rojas Hernández; refirió que los jóvenes periodistas no estaban haciendo daño a nadie, al contrario, estaban trabajando, construyendo su camino y viviendo su vocación.

“Hemos presentado un punto de acuerdo en la Cámara de Diputados para exhortar a la Fiscalía General de la Justicia de la Ciudad de México a investigar a fondo a esta empresa y a los amigos del junior López Beltrán, pero sobre todo a todas aquellas y aquellos que resulten responsables. Pero imagínense ustedes de qué tamaño está el nepotismo en México, que a la que le toca investigar es responsable la Fiscalía de la Ciudad de México es otra Junior del Poder, es otra nepobaby, Bertha Alcalde, hermana de la presidenta de Morena”, acusó el diputado.

Lamentó que la negligencia y la corrupción les arrebató la vida, pues una estructura no autorizada se derrumbó y “les arrebató los sueños. Y lo más doloroso, lo más indignante, es que después de su muerte, sus cuerpos fueron tratados con una frialdad escalofriante. Fueron trasladados a un hospital, pese a haber fallecido en el lugar. Se encubrió su muerte durante más de 7 horas. ¿Para qué? Para no interrumpir el negocio, para no frenar el lujo y para que el show continuara”, dijo.

Refirió que los fotógrafos laboraban sin seguro médico, ni seguro de gastos médicos mayores ni menores, pero sobre todo, solos, sin la protección de nada ni de nadie. Así, diputados por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) afirmaron que no se trata sólo de un accidente, sino de una cadena de omisiones, de encubrimientos y desprecio por la vida de los jóvenes.

“Lo digo con toda claridad, si así trataron los cuerpos de dos jóvenes periodistas durante más de siete horas, ¿qué creen ustedes que van a hacer con la verdad? Si esto no nos indigna, si esto no nos duele, entonces tenemos que cuestionar nuestra propia humanidad. Esto es lo que pasa, compañeras y compañeros, cuando le entregan el poder a los nepobabies de Morena”, acusó el también presidente de la Comisión de Juventud de la Cámara de Diputados.

Por último, proyectó un video donde presuntamente habla Diego Jiménez sobre el hijo del expresidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

“Su incapacidad mata, su incapacidad nos está matando a los jóvenes de este país, su incapacidad está matando periodistas y está permitiendo que hayan abusos e impunidad en la resolución de casos en el que han perdido la vida, compañeras y compañeros. (…) Quiero poner un audio y un video en donde un artista de estos que llegan a estos festivales habla con Diego Jiménez y le presume que está sentando con el hijo del ex presidente. Una juega flamenca al hijo del presidente”, agregó.

