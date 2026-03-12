Prevén fast track en San Lázaro para Plan B de Sheinbaum; buscan que se aplique en las siguientes elecciones

El diputado Víctor Hugo Lobo, presidente de la Comisión Política-Electoral, dijo que es probable que la nueva iniciativa de reforma electoral de la presidenta Claudia Sheinbaum, se reciba el próximo martes e inicie el proceso de análisis para que, en aproximadamente 20 días, a finales de marzo e inicios de abril, el pleno pueda discutir el dictamen.

"Yo creo que tendría que ser un proceso que nos dé tiempo a discusión, pero no debería pasar más de seguramente tres semanas a que pudiéramos tener una conclusión. Yo creo que tenemos que hacerlo rápido evidentemente para que también, cuanto antes, lo que tiene que ver con la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales sea de conocimiento general y pueda aplicar pronto para los siguientes procesos", dijo.

Sin embargo, el diputado de Morena no especificó si se realizará parlamento abierto o foros para analizar el llamado Plan B del Ejecutivo.

Lee también ¿En qué consiste el Plan B de la reforma electoral de Sheinbaum?; Presidenta lo enviará el próximo lunes al Congreso

Por otra parte, aseguró que en este mes se emitirá la convocatoria para elegir a los tres consejeros que ocuparán los lugares que dejarán vacantes el mismo número en abril, por el término de su cargo.

"Le toca emitir a Jucopo, pero yo le puedo asegurar que en el mes de marzo estará emitida la convocatoria y nosotros trabajaremos con mucha intensidad en las siguientes semanas, pero estoy convencido de que saldrá y se integrará nuestro Instituto Nacional (Electoral) bien en los siguientes meses, cuanto antes", explicó.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

cdm/bmc