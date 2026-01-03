La Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT) informó que la alerta sísmica en teléfonos celulares se activó de manera efectiva en 95% de los operadores móviles antes del sismo de magnitud 6.5 registrado ayer, con epicentro a cuatro kilómetros al suroeste de San Marcos, Guerrero.

De acuerdo con la dependencia, la señal de alertamiento masivo se emitió a las 07:58 horas como parte del protocolo establecido con las empresas de telefonía móvil.

El reporte preliminar indica que la transmisión no se realizó en 5% de las antenas, por lo cual ya se trabaja para identificar y corregir aquellas en las que no se haya difundido la señal de alertamiento.

La ATDT precisó que el polígono de alertamiento fue definido por el Sistema de Alerta Sísmica Mexicano (Sasmex) y el Centro de Instrumentación y Registro Sísmico (Cires), e incluyó a las entidades de Aguascalientes, Campeche, Chiapas, Ciudad de México, Colima, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán y Morelos.

Además de los estados de Nayarit, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas.

El Sistema de Alertamiento Masivo se activa automáticamente dentro del polígono determinado en todos los teléfonos móviles que cuenten con señal y tengan habilitadas las alertas, sin que sea necesario contar con conexión a internet, saldo o datos móviles.

La dependencia señaló que, en caso de no haber recibido la alerta, la población puede comunicarse al número 079 para recibir información y orientación sobre este sistema.

Asimismo, recordó que para recibir estos mensajes es indispensable que los dispositivos móviles estén correctamente configurados.

En teléfonos con sistema Android, explicó, se debe ingresar a ajustes, notificaciones, ajustes avanzados y activar las alertas de emergencia inalámbricas; mientras que en dispositivos iOS, la opción se encuentra en configuración, notificaciones, en la parte inferior del menú.