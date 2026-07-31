La decisión de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) de convocar a un examen de control presencial para verificar los resultados del concurso de ingreso a licenciatura 2026 ya enfrenta sus primeras acciones legales.

Un grupo de aspirantes aceptados en el proceso de ingreso a licenciatura 2026 de la UNAM prepara un amparo colectivo contra la decisión de aplicar un examen de control presencial como condición para conservar su lugar, al considerar que la medida vulnera principios de seguridad jurídica, debido proceso y derecho a la educación. La acción legal es impulsada por un abogado que se identifica en redes como “Dxnixl Rxbrxck”, quien sostiene que existen argumentos constitucionales para impugnar la resolución universitaria.

A través de la red social X, el abogado informó que prepara un amparo colectivo contra la resolución universitaria que obligará a decenas de miles de aspirantes a presentar una nueva evaluación para conservar su lugar en la máxima casa de estudios.

"Les comparto que estoy preparando un amparo colectivo contra la resolución de la UNAM que obliga a 58 mil aspirantes a presentar un nuevo examen de control. Creo que hay argumentos constitucionales muy interesantes", escribió.

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De acuerdo con el proyecto de demanda difundido por el litigante, el juicio de amparo se promovería contra la emisión, aprobación y ejecución de la resolución que ordena someter a determinados aspirantes a un examen de control presencial como requisito para mantener los resultados obtenidos en el Concurso de Selección para el Ingreso a Licenciatura 2026.

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El documento identifica como posibles autoridades responsables al rector de la UNAM, Leonardo Lomelí Vanegas; al Consejo Universitario; al presidente de la Comisión Técnica para la Revisión del Proceso de Ingreso a la Licenciatura 2026, Eduardo Bárzana García; al Colegio de Directoras y Directores de Facultades y Escuelas; así como a la Dirección General de Administración Escolar (DGAE) y a la Dirección General de Asuntos Jurídicos.

Entre los actos reclamados se encuentra la aplicación obligatoria del examen de control presencial, la eventual cancelación de folios, la negativa de inscripción y cualquier determinación que condicione el ingreso al ciclo escolar 2026-2027 a la aprobación de esa evaluación.

Según el borrador del amparo, los promoventes argumentan que participaron en el concurso de selección, obtuvieron resultados favorables conforme a los resultados oficiales publicados por la Universidad y posteriormente fueron notificados de la existencia de posibles irregularidades y de la realización de un examen adicional.

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La demanda sostiene que la medida desconoce la validez de una evaluación previamente aplicada, calificada y publicada por la propia institución.

"Consideramos que dicha medida desconoce la validez de la evaluación originalmente aplicada, pues obliga a repetir un examen ya acreditado bajo el supuesto de que los conocimientos demostrados deben volver a probarse", señala el documento.

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Asimismo, los promoventes argumentan que la resolución vulnera el principio de seguridad jurídica al obligarlos a presentar una segunda evaluación para demostrar conocimientos que ya fueron oficialmente acreditados.

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También sostienen que la medida es desproporcionada y que en caso de existir dudas sobre la capacidad académica de algunos aspirantes, la Universidad podría evaluar su desempeño mediante los mecanismos ordinarios previstos durante la carrera.

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El proyecto de amparo solicita además la suspensión provisional y definitiva de la medida para que las autoridades universitarias se abstengan de exigir la presentación del examen de control y permitan la inscripción de los aspirantes al ciclo escolar 2026-2027.

Los promoventes argumentan que de no concederse la medida cautelar, el inicio del ciclo escolar podría generar un perjuicio de difícil reparación al impedir el acceso oportuno a la educación superior.

Amparo colectivo contra resolución de la UNAM. Foto: captura de pantalla

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