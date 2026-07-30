Senadores y diputados de todos los partidos llamaron a autoridades de la UNAM a resolver de manera inmediata la crisis provocada por el mal manejo de una empresa privada en la aplicación del examen de admisión en el marco de la autonomía de la Máxima Casa de Estudios del país.

Reginaldo Sandoval, coordinador del PT en la Cámara de Diputados, dijo que ante la crisis por el examen de admisión las autoridades de la UNAM “deben ponerse las pilas y avanzar, porque se trata de una de las mejores universidades del mundo”, por lo que consideró cuestionable que ocurran este tipo de situaciones.

Expuso que es increíble que la UNAM no tenga capacidad “de ponerse las pilas” y cuestionó que se contrate a una empresa privada y que se den casos de corrupción.

“Se debe cuidar eso, si salta eso entonces ya estaremos en otra circunstancia, dijo.

Consideró “inaudito e inexplicable” que ocurran este tipo de situaciones en la UNAM y recordó que cada año alrededor de 160 mil jóvenes buscan ingresar a la institución, mientras únicamente son aceptados entre 22 mil y 23 mil aspirantes, por lo que cualquier irregularidad genera incertidumbre entre miles de familias.

Expuso la necesidad de ampliar la matrícula de las universidades públicas, incrementar el presupuesto destinado a la educación superior y avanzar hacia un modelo con mayor cobertura, incluso replanteando los exámenes de admisión para garantizar el acceso de más jóvenes.

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Rubén Moreira, coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, dijo que este tema sólo compete a la UNAM como institución, pero dijo que debe resolverse en breve.

“Eso lo tienen que decidir los universitarios; hay que respetar su autonomía y yo espero que lo hagan pronto”, apuntó.

El coordinador de Morena en el Senado, Ignacio Mier, coincidió en que este tema debe resolverse dentro del marco de la autonomía universitaria y confió en que se alcance una solución en breve.

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“Es un tema que está en el marco de la autonomía que tiene la Universidad Nacional Autónoma de México. Sus autoridades anunciaron que se iba a integrar una comisión para hacer una revisión y en ejercicio de esa autonomía que tiene la Máxima Casa de Estudios en nuestro país.

“Hago votos por que se encuentre una solución y continúe en armonía el desarrollo del proceso educativo en la Universidad Nacional Autónoma de México”, concluyó.

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