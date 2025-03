La magistrada presidenta del Tribunal Electoral, Mónica Soto, señaló que hasta el momento no han detectado zonas de preocupación por temas de inseguridad que pudieran afectar la elección judicial.

“Hasta ahorita, me parece que no tenemos identificado un foco rojo, igual en general tenemos una preocupación porque el proceso electoral se lleve a cabo con todo el orden, por supuesto en paz y con apego a lo que esta nueva Ley y la Constitución establecen al respecto, pero las mismas preocupaciones que son en general, nada específico con punto rojo”, expuso.

En 8 de las 19 entidades federativas que tendrán elecciones judiciales a nivel local, existen riesgos de tener injerencia del crimen organizado, de acuerdo con datos de México Evalúa, como dio a conocer EL UNIVERSAL.

A una semana de que inicien las campañas, la magistrada hizo un llamado a las candidaturas a que se apeguen a las reglas de la elección judicial, a fin de no recibir sanciones.

“Si bien es cierto no son las mismas que en una elección federal tienen acotada la participación, los recursos. Entonces hay que atenerse a lo que solamente está permitido. Creo que ahí hay una claridad en eso, en qué tipo de campaña pueden hacer, qué es lo que pueden gastar, qué es lo que no pueden gastar, en qué sí y en qué no y cuánto”, puntualizó.

Además, afirmó que se va a juzgar “con la misma vara” a todas las candidaturas, sin importar si son personas en funciones en el Poder Judicial.

“Claro que vamos a medir con la misma vara, siempre lo hacemos, digamos, no resolvemos conforme a los nombres que llegan, sino que resolvemos siempre conforme a lo que establece la ley, nuestros precedentes”, sostuvo.

