Los viajes a Europa y Asia de altos dirigentes y funcionarios emanados de Morena, así como los relojes, joyas y licores que compran han chocado con el discurso de austeridad que se pregona desde el partido político, por lo que su presidenta Luisa María Alcalde hizo un llamado a actuar con el ejemplo y vivir con “justa medianía”.

La dirigente nacional de Morena, Luisa María Alcalde, subrayó que todos los morenistas, y principalmente los dirigentes, deben actuar con el ejemplo y vivir en la justa medianía, sin lujos, tras las recientes imágenes de líderes del partido y funcionarios vacacionando en el extranjero.

“Todos los dirigentes de Morena y los representantes populares de Morena debemos actuar siempre con el ejemplo. Y eso significa adoptar en la vida cotidiana, pública y privada, las máximas juaristas que son dos: una, vivir en la justa medianía y, dos, entender que el poder es humildad”, sostuvo.

En conferencia de prensa en Querétaro, señaló que los viajes no están prohibidos; sin embargo, dijo que se deben evitar lujos como ropa de alta gama, joyas y relojes caros.

“No se debe hacer por congruencia, porque es contrario a la justa medianía”, reiteró. Esto, luego de la difusión de imágenes del secretario de Organización de Morena, Andrés Manuel López Beltrán, en Japón; el coordinador de la bancada de Morena, Ricardo Monreal; el diputado Pedro Haces, en España, y el titular de la SEP y exdirigente del partido, Mario Delgado, en Portugal.

Excesos

El coordinador de la bancada de Morena en el Senado de la República, Adán Augusto López Hernández, ha ostentado un reloj Patek Phillipe, de más de un millón 200 mil pesos. La senadora Sasil de León a su vez es fanática de las pulseras de oro de diseñador de alta gama de las marcas Van Cleef & Arpels, Cartier y Tiffany, con valor, en conjunto, de 832 mil pesos.

También resalta la botella de whisky The Macallan 25 años, de 60 mil pesos, del coordinador de los diputados de Morena, Ricardo Monreal, y el vuelo a París en clase Premier del presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, de 102 mil pesos. Asimismo, los constantes viajes a Madrid del coordinador de Operación Política de los diputados de Morena, Pedro Haces, o los vuelos en helicóptero del propio Haces y Monreal que fueron suspendidos tras la reprimenda de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Justa medianía

La misma presidenta Claudia Sheinbaum, ha hecho llamados a vivir en la “justa medianía”, citando a Benito Juárez, al subrayar que los recursos deben servir para el beneficio del pueblo.

Luisa María Alcalde recordó que Morena tiene lineamientos éticos y morales que son la guía para no perder el rumbo y mantenerse cercanos a la gente.

“No es que se mande un mensaje para prohibir que no puedas viajar a otro país, eso no es un delito, no es un acto de corrupción; el llamado es a vivir en la justa medianía”, reiteró la dirigente del partido.

Morenistas, en contra lineamientos éticos

Después de la llegada de Alcalde a la dirigencia, Morena emitió Lineamientos para el comportamiento ético que deben seguir todos los militantes para cumplir con los principios del partido; sin embargo, en la práctica se contradicen.

El documento señala que “quien aspire a representar a Morena debe practicar la austeridad republicana como forma de vida y principio de acción pública, conducirse con sobriedad y sin ostentaciones, y ejercer el poder con honestidad, humildad, sencillez y vocación de servir”. Pese a que los morenistas de alto perfil fueron captados en hoteles y tiendas de lujo, sus lineamientos estipulan que no se deben “realizar viajes aéreos en primera clase o utilizar vehículos aéreos privados, sin importar el origen del recurso erogado para tal efecto”.

Tampoco, puntualizan los lineamientos, deben promover el consumismo o exhibir signos de ostentación material, como joyería, ropa de marcas exclusivas, propiedades o automóviles de alto valor y restaurantes o turismo de lujo, entre otras extravagancias.