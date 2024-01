Luego de que la Fiscalía General de la República (FGR) dio a conocer que en el caso del asesinato del candidato presidencial Luis Donaldo Colosio, el 23 de marzo de 1994, en Tijuana, Baja California, hubo un segundo tirador implicado, informó que en relación con estos hechos "el Juez Quinto de Distrito de Procesos Penales Federales Jesús Alberto Chávez Hernández, actuó con evidente parcialidad, y quebrantó los principios obligatorios de valoración y análisis de pruebas presentada por la FGR, que implican a Jorge Antonio “S”, agente del CISEN asignado a cubrir al candidato".

Explicó que a Jorge Antonio “S” se le liberó en evidente encubrimiento delictivo vinculado directamente con Genaro García Luna, quien ocupaba en esa época el cargo de Subdirector Operativo del CISEN, y lo rescató en Tijuana.

También, añadió que las pruebas que presentó la Fiscalía demostraban la presencia de Jorge Antonio “S” en el lugar del homicidio, en el momento exacto del crimen, y que en la ropa de éste se halló el tipo de sangre de la víctima. Aunado a ello, hay pruebas de que disparó un arma.

Asimismo, aseguró que está probado que "el CISEN de la Secretaría de Gobernación mandó al acusado para que estuviera en el lugar de los hechos, para después encubrirlo y sacarlo de Tijuana de manera urgente y subrepticia".

"El video que testimonió el primer disparo, y al cual el juez le pretende dar valor frente a todo el acervo de pruebas aportadas, estaba ubicado hacia el primer tirador y no dirigido hacia el segundo, que se hallaba en un ángulo totalmente distinto, razón por la cual no podía observarse. Y no existe ningún video dirigido hacia el área donde estaba dicho segundo tirador, motivo por el cual esa prueba no puede favorecer, en modo alguno, al responsable de ese segundo disparo".

"El juez llegó al extremo de emitir consideraciones de orden personal en contra del Ejecutivo Federal, lo cual es inadmisible, demostrando que los delitos de carácter político, al igual que los de grandes despojos patrimoniales vinculados con gobiernos anteriores, se obstaculizan judicialmente para impedir que la justicia los alcance", apuntó.

Finalmente, la FGR indicó que irá al procedimiento de apelación para procurar justicia en este caso y afirmó que confía en que el Poder Judicial Federal actuará con apego a derecho en este delito de alta gravedad contra la vida del candidato presidencial Luis Donaldo Colosio.

