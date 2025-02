Por inseguridad y aranceles, Coparmex prevé recesión económica; presidente de la Confederación charla en Con los de Casa

En esta edición de Con los de Casa, David Aponte, Director General Editorial de EL UNIVERSAL y la columnista Maite Azuela dialogaron con Juan José Sierra Álvarez, presidente de la Coparmex, sobre la economía mexicana que se encuentra inmersa en distintas problemáticas como amagos arancelarios de Donald Trump, inseguridad y cambios en la Constitución.

"Estamos en la puerta de una recesión económica sin haber siquiera, en este momento, teniendo claridad si vamos a tener o no aranceles y en qué sectores. Hoy estamos en la puerta de una recesión: la incertidumbre para el país no es nada buena", advirtió el presidente de la Confederación sobre estos temas.

Reveló que, ante los cambios Constitucionales y reformas como la del Infonavit, ha surgido una alianza inédita entre empresarios y sindicatos, porque "la mejor manera de enfrentar las presiones y amenazas internas y externas que sufre nuestro país es la unidad", resaltó.

"La unión de empresarios con sindicatos va más allá del Infonavit: hay una claridad de que esta unión ya empezó un diálogo social. Estamos obligados a ampliar la agenda y demostrar que no somos antagónicos, sino que somos complementarios", explicó el presidente de la Coparmex respecto a las modificaciones al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.

Destacó que la inseguridad en el país es desproporcionada y merma la inversión empresarial porque, según cifras, "uno de cada dos socios de Coparmex ha sido víctima de algún delito: robos de mercancía, robo a transporte y extorsión, incluido el cobro de piso".

De acuerdo con Sierra Álvarez, para que la inversión crezca en el país es imprescindible garantizar dos ejes primordiales: seguridad y certeza jurídica, para "darle confianza al empresario que está invirtiendo".

"¿Por qué no denuncian los empresarios? Porque no tienen confianza en la autoridad. No se llega a nada, ni a dar con el responsable". Por tanto, expuso que la reforma al Poder Judicial "no resuelve muchos temas" porque no incluye Ministerios Públicos ni Fiscalías.

David Aponte, Maite Azuela y Juan José Sierra Álvarez en Con los de Casa. Foto: Diego Prado/ EL UNIVERSAL

Sobre el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, el empresario detalló que "en la nueva administración hay mayor apertura y diálogo. Aunque no es garantía, es un buen inicio".

Tras ser cuestionado sobre la necesidad de erradicar la polarización la vida pública, Juan José Sierra argumentó que "lo peor que le puede suceder a una sociedad es la polarización y lo mejor que le puede pasar, es la unidad". Reviró el lema una misma Coparmex, un solo México para enunciar que "nos necesitamos todos, inclusive, los que pensamos diferentes. En esa escucha vamos a encontrar que hay más cosas que nos unen que las que nos pueden separar".

Llama Coparmex a gobiernos de México y de Estados Unidos a priorizar el diálogo ante imposición de aranceles

La Confederación Patronal de la República Mexicana llamó a los gobiernos de México y de Estados Unidos a priorizar el diálogo y la cooperación ante la imposición de aranceles del 25% que afectaría la la competitividad y la actividad de la región.

"Es momento de actuar. México y EE.UU.. No podemos permitir que decisiones unilaterales vulneren la estabilidad económica de millones de familias", sostuvo.

En su cuenta de X, el organismo patronal señaló que aunque la imposición de aranceles del 25% por parte del gobierno de la Unión Americana se ha pospuesto hasta el 2 de abril, la incertidumbre persiste, por lo que es fundamental reforzar el diálogo para evitar medidas unilaterales que afecten el comercio y la economía.

"De darse esta imposición de aranceles, el impacto sería grave dado que México es el principal socio comercial de EE.UU., con una participación del 15.9% en su comercio total durante 2024 y esto afectaría la competitividad y la actividad de la región", dijo.

Expresó que el aplazamiento no resuelve el problema, por lo que llamó a las autoridades de ambos países a trabajar en soluciones de largo plazo que brinden certeza y estabilidad al comercio, sin recurrir a medidas que afecten la inversión y el empleo.

