Gobernadores, legisladores y dirigentes de todos los partidos, incluidos integrantes de la oposición, cerraron filas en respaldo a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo tras el acoso sexual que sufrió en calles del Centro Histórico de la Ciudad de México.

La Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) condenó la agresión y señaló que este tipo de hechos evidencian que las mujeres, incluso las que ocupan los más altos cargos públicos, siguen enfrentando violencia y actitudes machistas, por lo que hicieron un llamado a la ciudadanía y a las instituciones para construir un México libre de violencia contra las mujeres.

En el Congreso, la senadora Laura Itzel Castillo y la diputada Kenia López Rabadán, presidentas de ambas cámaras, también expresaron su rechazo.

“En la vida pública, en la vida privada, en la calle, en la política y en la sociedad: el cuerpo de las mujeres se respeta”, escribió Castillo. La panista López Rabadán llamó a no normalizar la violencia y exigió unidad ante la crisis de seguridad que vive el país.

La Secretaría de las Mujeres, encabezada por Citlalli Hernández, junto con las 32 secretarías estatales del ramo, señaló que el acoso sexual “no sólo violenta a las mujeres, sino que además es un delito”.

El Comité Ejecutivo Nacional de Morena, dirigido por Luisa María Alcalde, calificó el ataque como “una agresión directa hacia todas las mujeres de México”.

También la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) condenó los hechos, y señaló que ninguna mujer debe ser objeto de conductas que vulneren su integridad o seguridad.

Incluso el coordinador del PAN en el Senado, Ricardo Anaya, manifestó su solidaridad con Sheinbaum Pardo y exigió una investigación. El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Adán Augusto López, adelantó que se analiza una iniciativa para fortalecer la prevención y sanción del acoso.