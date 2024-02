En el último periodo ordinario de sesiones de la actual Legislatura se abrirá una serie de “grandes discusiones” que trascenderán al siguiente sexenio, pues no sólo se analizarán las reformas constitucionales que presentará el Ejecutivo Federal, sino que también se pondrán sobre la mesa temas pendientes, como la regulación de cannabis y el Sistema Nacional de Cuidados, señaló la presidenta del Senado, Ana Lilia Rivera.

En entrevista, destacó que con el cierre de este sexenio no sólo termina una etapa muy importante de la historia de México, sino que “marca el inicio de grandes discusiones”, por lo que se pronunció porque los trabajos legislativos en el Senado de la República se caractericen “por la paciencia y la prudencia”.

Resaltó que este lunes, el presidente Andrés Manuel López Obrador presentará un paquete de reformas constitucionales en diversas materias, que si no avanzan en este periodo dejarán una discusión abierta para la LXVI Legislatura.

Comentó que también hay una agenda pendiente en la Cámara de Senadores y “estamos desde hace mucho tiempo, quienes coincidimos en que ya se debe discutir” en el Pleno, con seriedad, sin tabúes, ni complejos la regulación de cannabis.

Ana Lilia Rivera subrayó que es un asunto que toca cuestiones de salud y de seguridad. “En este país estamos viviendo una situación complicada para lograr controlar, en algunas regiones del país, a los grupos que se han fortalecido en el tráfico de drogas; entonces, es un tema que también tiene que ver con la seguridad nacional”, puntualizó.

“Considero que, en este momento, para nuestro país, lo más importante es lograr la pacificación en las regiones donde la delincuencia organizada, el narcotráfico, han generado mucha violencia y mucho dolor”, expresó.

En este sentido, sostuvo que por este motivo quizá para las Fuerzas Armadas en este momento no sea prioritaria la legalización de un elemento que ha sido utilizado por estos grupos para enriquecerse o para generar violencia.

Por el otro lado, recalcó que está un grupo de juristas y de asociaciones civiles que ve en la legalización de la mariguana una posibilidad de ayudar a muchos enfermos, y otros que buscan asegurar certeza jurídica al derecho al libre desarrollo de la personalidad.

“Habremos de priorizar qué es lo más importante y llevar la ley a que se pueda legalizar lo que es posible y dejar pendiente lo que no sea posible. Lo importante es avanzar, no hay leyes perfectas, y tampoco lo será ésta”.

Sobre la propuesta del presidente de la República para prohibir el fentanilo, reconoció que es un tema que se tiene que discutir, ya que a México lo acusa Estados Unidos de ser productor de esta droga.

Nuestro país, enfatizó la presidenta de la Mesa Directiva, no es productor de fentanilo, pero“es necesario crear ley en estos espacios donde no la hay. Será interesante la discusión, agregó, porque hay temas que se deben tocar, que no pueden seguir ocultos, porque generan muerte, dolor, violencia y grandes negocios.

Otro de los grandes temas, agregó, es la Ley de Cuidados, que busca fortalecer las acciones para garantizar la igualdad en la vida de las mujeres.

“Pero también tenemos asuntos de carácter político que van a ser todavía la vida interna del Senado más interesante, porque llegan estos grandes temas, más la agenda pendiente, en un momento donde el escenario es de confrontación ideológica y de posiciones políticas”, apuntó.

