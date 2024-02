La reforma al sistema de pensiones que el Ejecutivo planea presentar mañana deberá ser un esfuerzo conjunto de trabajadores, empresas y gobierno que evite elevar la carga fiscal y los costos laborales de los empleadores, así como impulsar la formalidad laboral, coincidieron especialistas consultados por EL UNIVERSAL.

El director de Retiro y Bienestar Financiero para América Latina de AON, Moisés Pérez, opinó que es inviable un sistema de pensiones como lo propone el presidente Andrés Manuel López Obrador. “De hecho, todos los países están migrando a sistemas de cuentas individuales, en el que se traslada a las empresas y trabajadores la responsabilidad de fondear las pensiones”.

El expresidente de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar), Carlos Ramírez, dijo que la aportación tripartita promedia 9% del salario, conformada de 7% del patrón, 1% del trabajador y 1% del gobierno. “No hay país en el planeta donde el trabajador aporte tan poco como en México”.



El líder en materia de retiro de Willis Towers Watson (WTW), Jorge Alarcón, aseguró que el problema de pensiones es tan fuerte que difícilmente el gobierno puede resolverlo solo. “Empezar a ahorrar desde que se inicia en la vida laboral, ofrecer el mejor plan de pensiones privado por parte de las empresas y contar con el mayor incentivo fiscal por parte del gobierno federal son los tres principales esfuerzos que se tienen que hacer para conseguir una buena pensión”, explicó.

El secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), José Nabor Cruz, destacó que se va a incrementar de manera relevante la población mayor de 65 años, por lo que es importante adecuar la economía del país.

Se duplicarán adultos mayores

La población en edad de retiro es uno de los grupos más dinámicos. En el año 2000 había sólo 4.9 millones de personas de 65 y más, pero esta cifra casi se triplicó desde entonces y ya suma 13.4 millones.

Para 2050 se estima que representarán 18% de la población, con 26.4 millones de personas, es decir, cerca del doble de hoy, indican las proyecciones del Consejo Nacional de Población (Conapo).

Se trata de un verdadero desafío para las políticas públicas, al querer un sistema de pensiones que permita el retiro de las personas con un ingreso digno y adecuado para su subsistencia, indicó Nabor Cruz.

“En ese sentido es importante que se puedan fortalecer los esquemas de pensión, ya sea contributiva [la que recibe un trabajador formal con su jubilación] o no contributiva [como el programa de pensión para adultos mayores]”, agregó.

En su opinión, el programa de pensión para adultos mayores ha sido clave en la mejora de la situación de este segmento de la población. El porcentaje de las personas de 65 y más años en pobreza multidimensional pasó de 43.2% en 2018 a 31.1% en 2022 gracias a esta política.

Sin embargo, dijo, lo que más preocupa es la sostenibilidad presupuestaria de este programa en el mediano y largo plazos.

Subrayó que hay menos carencias sociales en los adultos mayores que reciben una pensión contributiva, pues seguramente estuvieron trabajando en la formalidad a lo largo de su vida laboral.

En su opinión, una de las claves de la reforma de pensiones será robustecer el marco formal de los empleos para que las generaciones que ahora están trabajando puedan acumular una pensión contributiva desde su empleo formal.

Programas de ahorro

Para Jorge Alarcón, es importante promover una cultura de la inversión a largo plazo para que la gente aprenda a administrar una parte de su ingreso para su retiro.

Además, las empresas privadas pueden implementar programas de ahorro que sean parte de los beneficios a sus colaboradores, que sea un elemento más de competitividad en sus esquemas de colaboración.

“La gente debe estar convencida de que tiene que ahorrar para su retiro y además complementar esto con esquemas privados que puedan tener a través del empleo que logren. Con esos elementos se puede llegar a buenos niveles de beneficio a la jubilación”, afirmó Alarcón.

El gobierno ha hablado de mayores apoyos a la jubilación con recursos públicos obtenidos a través de la austeridad y los recortes al presupuesto. No obstante, este sistema es peligroso para las finanzas públicas, pues tarde o temprano implicaría cobrar más impuestos que no beneficiaría a los trabajadores que lo están pagando, sino que financiarían la jubilación de generaciones que no previeron su futuro. “El problema de las jubilaciones debe manejarse con mucho cuidado”, destacó.

Acciones deben ser graduales

El presidente de la Comisión de Capital Humano y Seguridad Social de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Héctor Márquez, opinó que lo ideal es que se siga incrementando el pago de jubilación y que las personas puedan con menos semanas cotizadas alcanzar su pensión, “pero la carga patronal se debe aplazar, que no sea de un solo golpe.

“Desde el punto de vista de costos para los patrones, definitivamente no es el mejor momento para hacer este tipo de ajustes, por eso se busca que la medida sea gradual para que no genere un golpe o provoque efectos contraproducentes como sería una mayor informalidad”.

Hace un año, expuso, se hizo una encuesta entre los patrones en la que se les preguntó por qué contratan personal de la informalidad y la mayoría lo relaciona con la elevada carga laboral, ya que, al ser los costos muy altos, buscan disminuir la gente con seguridad social.