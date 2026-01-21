Autoridades federales detuvieron a cuatro personas, aseguraron dos armas de fuego, 120 cartuchos, cinco cargadores y un vehículo, derivado de los operativos del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia.

El Gabinete de Seguridad informó que también se realizaron visitas a huertos de aguacate, empacadoras e industrias cítricas y se efectuaron recorridos a pie y patrullajes en los municipios de Aguililla, Apatzingán, Buenavista, Chinicuila, Cotija, Lázaro Cárdenas, La Piedad, Morelia, Nuevo San Juan, Parácuaro, Peribán, Queréndaro.

Además, en San Lorenzo, Tacámbaro, Tiamba, Uruapan, Zacapu y Zamora. Estas acciones tienen el objetivo de brindar seguridad y confianza a los trabajadores y dueños de los establecimientos.

El Gabinete de Seguridad destacó que, del 10 de noviembre de 2025 al 20 de enero de 2026, se han detenido a 430 personas, se aseguraron 240 armas de fuego, 16,836 cartuchos, 840 cargadores, 347 vehículos, 200 artefactos explosivos, 53 kilos de material explosivo, 85 kilos de marihuana, 773 kilos de metanfetamina.

Así como 28 mil 800 litros y 15 mil 300 kilos de sustancias químicas para la elaboración de droga sintética, además se inhabilitaron 26 campamentos y 50 tomas clandestinas.

Las instituciones refrendaron su compromiso con la población de Michoacán para contribuir a generar condiciones de paz y seguridad en el Estado.

