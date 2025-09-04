Felipe Zataráin Mendoza, subdirector de Agua Potable, Drenaje y Saneamiento, informó que se avanza en el Plan Integral de la Zona Oriente del Estado de México para rehabilitar pozos para proporcionar agua potable, así como desazolvando ríos para evitar inundaciones.

En Palacio Nacional, el subdirector detalló que el Plan Integral tendrá una inversión de 7 mil 400 millones de pesos, beneficiará a una población estimada de 6.4 millones de habitantes y que se prevé que esté concluido en el primer trimestre de 2028.

Destacó que tan solo en este año, con una inversión de más de 2 mil 400 millones de pesos, se trabajó ya en 143 acciones, en donde se destaca el colector de Chalco, lo que nos ha permitido evitar inundaciones en esta fuerte temporada de lluvias.

Lee también Huracán Lorena amenaza con intensificarse en costas de BCS; consulta trayectoria y los estados en riesgo

"En el Estado de México, en la zona oriente del Estado de México tenemos también un gran proyecto, un Proyecto Integral en 10 municipios. Tan solo en este año, con una inversión de más de 2 mil 400 millones de pesos trabajamos ya en 143 acciones. Podemos destacar entre ellas el colector de Chalco que nos ha permitido evitar inundaciones en esta fuerte temporada de lluvias".

En Palacio Nacional, el subdirector de Agua Potable, Drenaje y Saneamiento señaló que también se está trabajando en la rehabilitación de pozos en Ecatepec para proporcionar agua potable.

"Estamos trabajando también en la rehabilitación de pozos en Ecatepec para proporcionar agua potable, estamos rehabilitando cárcamos también en Ecatepec y otros municipios, y desazolvando ríos y drenes", explicó.