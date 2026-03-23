En vísperas de la Semana Santa, el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional en la Cámara de Diputados exhortó al gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo a actuar contra la crisis de sargazo que azota a la mayoría de playas del Caribe mexicano.

“Solicitamos a la Federación auxiliar presupuestaria y socialmente a los estados del sur del país como Quintana Roo porque vemos que las autoridades estatales se quedaron estancadas para enfrentar este problema”, expuso.

El diputado federal del PAN, Ernesto Sánchez Rodríguez, denunció que el gobierno federal ha negado la existencia de sargazo en las playas del Caribe, “cuando es evidente que sí hay una gran crisis que daña al turismo en estas fechas”.

Explicó que, pese a los esfuerzos de los mismos lugareños y empresas contratadas para retirar el alga de las playas, al día siguiente desde tempranas horas la acumulación de esta alga se hace presente y despide un olor fétido también.

“De cara a las vacaciones de Semana Santa, las playas del sur del país no están listas. Demandamos que haya un fondo antisargazo para acabar con esta crisis que se ha estado agudizando en los últimos años”, indicó.

El diputado Ernesto Sánchez informó que son alrededor de 68 playas del Caribe las afectadas.

“No puede ser que el gobierno no lo quiera aceptar y no puede ser que haya una estimación de sargazo mínima desde los cálculos de la autoridad cuando es evidente el problema. Una situación que está fracturando al turismo y a los prestadores de servicios”.

El panista lamentó que el gobierno haga colectas para donar dinero al régimen de Cuba “cuando en México hay necesidades”.