La senadora Kenia López Rabadán anunció que solicitará la comparecencia ante la Comisión Permanente de la secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel, para explique el presunto uso clientelar de los programas sociales para favorecer Claudia Sheinbaum, aspirante a la candidatura presidencial de Morena.

En conferencia de prensa, la vicecoordinadora de la bancada del PAN en el Senado calificó a los morenistas de “corruptos” y “delincuentes electorales” y subrayó que el uso ilegal de programas sociales, las encuestas pagadas, los excesos en espectaculares y la propaganda ilegal, son la muestra fiel de la incapacidad de Morena de llevar a cabo un proceso democrático pulcro.

“Las denuncias de Marcelo Ebrard por el uso ilegal de recursos públicos para favorecer a Claudia Sheinbaum no son nuevas. Nosotros desde la oposición llevamos meses recabando información y denunciando a las ‘fichitas’ de Morena. Les hemos mostrado cómo desde el gobierno federal han usado programas sociales para llenar los eventos de Morena, cómo han usado recursos públicos para bardas, lonas, panfletos y espectaculares. Incluso, como ha usado a las estructuras del propio gobierno para promover el voto a favor de Morena en procesos electorales anteriores”, apuntó.

López Rabadán acusó que desde Palacio Nacional se utiliza el aparato del Estado para posicionar indebidamente a Morena entre la ciudadanía y hoy ante el luto nacional por la tragedia de los jóvenes de Lagos de Morena, se organiza toda una cargada para favorecer a la exjefa de Gobierno en su proceso interno.

Destacó que la denuncia de Marcelo Ebrard en vísperas de que se realice la encuesta deja ver que en Morena no saben lo que significa un “piso parejo”.

“El uso electoral de los programas sociales de la Secretaría de Bienestar a favor de Claudia Sheinbaum es un delito que amerita prisión preventiva oficiosa. No respetan la ley electoral, no respetan los acuerdos de su propio partido, no respetan el dinero de los mexicanos. (…) Lo que ha quedado claro, es evidente, es que son unos delincuentes electorales, por ello solicitaré el día de mañana la comparecencia ante la Comisión Permanente de Ariadna Montiel Reyes, secretaria de Bienestar, para explique el uso clientelar de los programas sociales, así como el desvío de recursos públicos para promover ilegalmente la imagen de Claudia Sheinbaum”.

