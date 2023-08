Ebrard no permitirá que le hagan “chanchullo”

Marcelo Ebrard Casaubón advirtió que no va a permitir que le “hagan chanchullo”, porque exigirá que se reponga el proceso de las encuestas, puesto que sería un suicidio para el Movimiento de Regeneración Nacional.

En su visita a Culiacán, Sinaloa, donde fue escoltado por motociclistas, en entrevista radiofónica externó que toda su vida ha pasado por batallas difíciles y en importantes negociaciones, por lo que está preparado para salir adelante en este proceso.

Señaló que, en este proceso interno, son importantes los contrastes, puesto que, por los acuerdos internos, es que no habría debates entre las corcholatas, por lo que está emitiendo sus puntos de vista en diversos temas, entre ellos el agrícola.

Marcelo manifestó que la gente que participa en este proceso tiene confianza en que serán escuchados y se respetará su opinión, por lo que no va a aceptar que se haga un “chanchullo”, pero, de presentarse, va a pugnar porque se reponga el proceso.

Foto: Javier Cabrera / EL UNIVERSAL

Ricardo Monreal emplea más de 3 mdp en sus recorridos

En las ocho semanas que lleva el proceso interno de Morena, el aspirante presidencial Ricardo Monreal, informó que ha erogado 3 millones 507 mil 159 pesos, sin derroches ni grandes gastos en publicidad.

Cabe mencionar que, a las corcholatas de Morena se les entregó un presupuesto de 5 millones de pesos para recorrer el país para conseguir la coordinación nacional de la defensa de la transformación.

"La nuestra ha sido una contienda, campaña interna, muy austera, demasiada austera con gente que desde ahí y voluntariamente, sin grandes movilizaciones por no llamar acarreos, sin grandes excesos en publicidad, sin grandes espectaculares, lonas, bardas", indicó en un video en redes sociales.

Ricardo Monreal aseguró que su campaña ha sido apegada a los principios de Morena, y los cuales no deben olvidarse, pues no se debe permitir el derroche y que ello se mezcle en el movimiento.

Debido a que faltan seis días para que concluya el proceso de recorridos por el país y se elija al candidato que representará a Morena en las próximas elecciones de 2024, el aspirante presidencial agradeció a la gente, militantes y simpatizantes, que ha asistido a sus asambleas informativas.

"Gracias. Somos los que no tenemos esos gastos y tenemos muy clara la perspectiva del México futuro, y tenemos sobre todo ideas, principios y valores que nunca vamos a renunciar a ellos", aseguró.

Como cada semana, rindo informe a la ciudadanía sobre los gastos erogados en la contienda interna de MORENA en estos 66 días. Se los comparto. pic.twitter.com/Gb3YmY7Dsy — Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) August 21, 2023

Lee también Zoé Robledo no va por gubernatura de Chiapas, se queda en el IMSS: AMLO

“¡No inventen!”, responde Xóchitl a AMLO por dichos del sureste

Luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador exhibió en su conferencia matutina un video en el que Xóchitl Gálvez señala que en el sureste del país hay una cultura distinta porque nadie trabaja ocho horas seguidas, la senadora panista acusó que se sacaron de contexto sus palabras.

“¡No inventen! No traten de sacar de contexto lo que yo dije sobre el desarrollo regional sostenible con identidad. No es lo mismo lo que funciona en el norte del país, en el centro o en el sureste. En 2002 intentaron poner maquiladoras en San Cristóbal de las Casas, en Chiapas, yo les advertí que ese proyecto no iba a funcionar porque las mujeres indígenas no están acostumbradas a trabajar de ocho a 14 horas encerradas en una fábrica.

Xóchitl Gálvez señaló que la campaña de desinformación en su contra es por el miedo que le tienen a su eventual candidatura presidencial.

¿Cómo ven? Ya hasta me arman campaña de desinformación. Se les nota el miedo.



Demuestran que no entienden que somos un país diverso. Al rato dirán que quieren llenar de fábricas las playas y costas.



El desarrollo sostenible debe ser con identidad regional. #XóchitlVa pic.twitter.com/yRDn7MTloZ — Xóchitl Gálvez Ruiz (@XochitlGalvez) August 21, 2023

Con información de Víctor Gamboa, Salvador Corona, Javier Cabrera Martínez







Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión y muchas opciones más.

apr/rmlgv