Al manifestar que es necesario “hablar con la verdad”, el presidente Andrés Manuel López Obrador urgió al gobierno de Estados Unidos dar a conocer todos los detalles de la captura o entrega de Joaquín Guzmán López y de Ismael El Mayo Zambada, líderes del Cártel de Sinaloa, la semana pasada en el país vecino.

A cinco días de los hechos, el jefe del Ejecutivo señaló que se necesita saber “a ciencia cierta” dónde y cómo fue que los dos narcotraficantes abordaron la avioneta, cómo fue que llegaron a El Paso, Texas, y si el acuerdo de entrega sólo fue con Joaquín Guzmán Loera o también con El Mayo, pues recordó que su abogado acusa que fue sometido.

Manifestó que se necesita saber si participaron agentes del gobierno de Estados Unidos en estos hechos y reiteró que está seguro de que no participaron elementos de las Fuerzas Armadas de México.

Lee también: "El Mayo" Zambada: Captura o secuestro muestra que retrocedimos 35 años en la relación bilateral, dice experto

“Estamos, también, esperando informes del gobierno de Estados Unidos para que no haya especulación, conjeturas, sino que se sepa a ciencia cierta qué fue lo que sucedió, cómo fue que llegaron estos personajes a Estados Unidos, a El Paso (…) Pero necesitamos tener más información y hablar con la verdad.

“Nosotros queremos, y lo está haciendo la fiscalía y lo está haciendo Relaciones Exteriores, conocer más sobre esto: en dónde fue que abordaron el avión, qué tipo de avión, por qué, si el acuerdo era con uno, llegan dos. El abogado del señor Zambada dice que lo sometieron. ¿En dónde? ¿Quiénes? Se necesita conocer todo esto, si participaron en territorio mexicano agentes del gobierno de Estados Unidos, de las agencias”, dijo.

Más elementos a Sinaloa y Durango

En Palacio Nacional, el Presidente informó que se han enviado elementos de las Fuerzas Armadas a Sinaloa y Durango para actuar en caso de que se lleguen a presentar enfrentamientos entre narcotraficantes rivales tras el caso citado. Aclaró que hasta ahora no hay indicios de eso, por lo que exhortó a que “todos” actúen de manera responsable.

“Ya se está enviando a más elementos a esa región del país; sin embargo, no hay, hasta ahora, y deseo que eso no suceda, no hay ningún indicio de enfrentamientos, nada. Esto para tranquilidad de Sinaloa, de Durango, de toda esa región del país”, dijo.

Lee también: AMLO: Se enviaron más elementos de las Fuerzas Armadas a Sinaloa y Durango por entrega o captura “El Mayo” e hijo de “El Chapo”

“¿No hay riesgo que se presente otro hecho violento como ha ocurrido en años pasados?”, se preguntó al Ejecutivo.

“No, no tenemos registro sobre eso, para que no haya inquietud. Si vemos nosotros que puede haber estos enfrentamientos vamos a estar informándole a la gente. No creo que pase; además, no lo deseo. Exhorto a que todos actúen de manera responsable. Lo más sagrado es la vida, y tenemos que cuidarla, protegerla”, dijo.