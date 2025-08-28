Pese a la anulación de 213 casillas por irregularidades, el Tribunal Electoral validó la elección de la Sala Regional Monterrey, lo que derivó en la modificación de la segunda magistrada que integrará este órgano.

También se desestimaron los señalamientos contra Sergio Díaz Rendón, acusado de ser deudor alimentario, y quien obtuvo la votación más alta en la lista de hombres.

La anulación de casillas impactó en la conformación final de la Sala Monterrey, que estará integrada por un hombre y dos mujeres.

La rectificación de votos dejó fuera a Ivette Figueroa, quien inicialmente tenía el segundo lugar y subió a María Guadalupe Vázquez Orozco, que ahora será la próxima magistrada.

La Sala Monterrey, en la segunda circunscripción, tiene jurisdicción sobre Aguascalientes Coahuila, Guanajuato, Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí, Tamaulipas y Zacatecas.

Los motivos para anular casillas fueron su instalación en un lugar distinto al asignado por los consejos distritales; recibir la votación personas u órganos distintos a los facultados por la Ley, así como dolo o error en el cómputo de los votos y siempre que ello sea determinante para el resultado de la votación.

La magistrada presidenta, Mónica Soto, coincidió en que hay causas para anular las casillas mencionada, ya que existen planteamientos claros y elementos probatorios suficientes para acreditar las irregularidades.

“Se sanciona que la votación sea recibida por personas distintas a las autorizadas porque tal circunstancia actualiza el elemento determinante dado que es trascendente que participen del ejercicio ciudadano de recepción de votación personas ajenas de las que se presume que distorsionaron la veracidad de los resultados y la legitimación de la ciudadanía que funge como una auténtica autoridad electoral el día de la jornada”, dijo.

En contra de la propuesta, el magistrado Reyes Rodríguez argumentó que no se precisa en las actas que sustentan cada nulidad y los expedientes digitales están desorganizados, lo que impide verificar la información.

“Al tratarse de una sola elección en la que todos los votos se depositan en la misma urna, los errores en los rubros fundamentales afectan a todas las candidaturas. Separar el análisis por género puede generar resultados contradictorios, que una misma casilla impugnada por un hombre y por una mujer, se confirme en un caso y se anule en el otro, sólo porque se usaron parámetros distintos para la misma irregularidad”, planteó.

La magistrada Janine Otálora estuvo en desacuerdo con el proyecto, al considerar que no se valoró el señalamiento de deudor alimentario contra Sergio Díaz.

“Y esta aproximación sería la más consistente con el criterio que a propuesta ya esta Sala sostuvo hace un par de días en la inconformidad 128 sobre el interés legítimo para cuestionar inelegibilidad de acoso sexual; también, estimo que amerita ser estudiado el argumento sobre paridad hecho valer por la actora”, apuntó.

