El presidente Andrés Manuel López Obrador criticó que trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF) salgan a protestar contra el recorte de 15 mil millones de pesos en fideicomisos, pues aseguró que es “pecado social” y una “vergüenza” el defender privilegios.

En la conferencia mañanera propuso investigar el patrimonio de los altos funcionarios, a quienes planteó que si quieren ganar más que se vayan a despachos de abogados privados a defender a “potentados”.

“Es lamentable que estas cosas se estén expresando, manifestando, que se den estas protestas, porque es injusto, es defender privilegios, es pecado social. ¡Cómo se va a defender a quienes viven colmados de atenciones, de privilegios!”

López Obrador dijo que mientras magistrados, jueces y ministros ganan 700 mil pesos, 22 millones de trabajadores ganan 16 mil pesos al mes.

“¿Qué es eso? ¿Eso es lo que están defendiendo? Es una vergüenza, y está bien, pueden ganar y eso más, pero no en el servicio público, aquí no es para hacerse ricos o para vivir con privilegios, aquí es para servir a los demás. Si quieren ganar ese dinero, ahí están los despachos de abogados para defender a los potentados, pero no vivir del presupuesto; además, sirviéndoles a los potentados en contra del pueblo”, reiteró.

“¿Por qué tiene que haber un grupo que reciba muchísimo más que el resto de la población?, ¡porque hay privilegios!, ¿cómo es que la mayoría de los trabajadores de México, 22 millones ganan en promedio 16 mil pesos mensuales y un ministro de la Corte llega a reunir al mes 700 mil millones (sic), 700 mil pesos, 700 mil pesos, para 16 mil, promedio?”, insistió

“¡Es el colmo que se les tenga que pagar para perjudicar al pueblo y defender a una minoría rapaz y se sienten los ofendidos!”, dijo una vez más.

Plantea revisar patrimonio

El Presidente planteó revisar el patrimonio de los altos funcionarios del PJF porque, acusó, algunos tienen mansiones que ni con sus altos sueldos se podrían haber adquirido.

“Resulta que, además de todo lo que reciben… porque habría que ver cuál es el patrimonio que tienen los funcionarios del Poder Judicial, los de arriba, dónde viven, qué tienen, porque ni siquiera, ¿eh?, con esos sueldos logran tener las mansiones que tiene algunos, ni con esos sueldos. Bueno, pero aparte de eso, aparte, todavía quieren que el pueblo los mantenga con estos privilegios, y se enojan, y protestan, y mienten”, opinó.

Dijo que con el recorte de 15 mil millones de pesos no habrá ninguna afectación a los empleados del Poder Judicial de la Federación y con este monto se podrían otorgar becas a 2 millones de niños pobres.

“Además, son capaces de mentir, de decir: ‘Es que se afecta a los trabajadores’. No, a ningún trabajador se le afecta, a ninguno. En cambio, con eso 15 mil millones, ¿saben a cuántos niños pobres se les pueden otorgar becas todo un año? A más de 2 millones de primaria.

“Pero si no se quiere que se amplíen las becas a 2 millones más de niños para todo el año, que se entreguen 400 millones, son 15 mil, a cada estado de los 32 y que se consulte a la gente en qué utilizar los 400 millones, y se entregue a los estados. Hay tantas necesidades”, argumentó.

Consideró que con el inminente recorte, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) no se van a “quedar pobres” porque seguirán ganando 700 mil pesos al mes.

“Tampoco se van a quedar pobres los ministros, van a seguir, ya no 700 mil; es más, van a seguir ganando lo mismo, porque los fideicomisos estos es como una reserva que tienen, es como un guardado ahí, es para el regodeo en el dinero”, comentó el Mandatario federal.