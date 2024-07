En una votación a mano alzada y con la ausencia de priistas destacados como Dulce María Sauri Riancho y Manlio Fabio Beltrones, más de 3 mil 200 delegados del PRI aprobaron reformas a los documentos básicos del partido que, entre otras cosas, permitirán a Alejandro Moreno Cárdenas buscar la reelección al frente de la dirigencia nacional por hasta ocho años más, y lo facultan para designar a los coordinadores parlamentarios del Congreso federal y de los congresos estatales.

Durante su 24 Asamblea Nacional Ordinaria, los priistas también avalaron modificar su declaración de principios para renunciar al ideario del neoliberalismo y en su lugar manifestarse en favor de los programas sociales.

En el evento, aprovecharon para vitorear a Alito Moreno, llamarlo “hombre valiente y de convicciones”, y para arremeter contra los tricolores que han renunciado al partido, a quienes calificaron de traidores, cínicos y lacayos.

Lee también: De un plumazo sepultan 95 años de historia democrática

Alejandro Moreno aseguró que “se acabaron las vacas sagradas y los hampones en el PRI” e incluso denunció que en el asesinato de Luis Donaldo Colosio, candidato presidencial en 1994, hay priistas involucrados.

“Allá afuera estos que dicen que participaban en el PRI son una bola de cínicos, lacayos, y esquiroles al servicio del gobierno y sus intereses. Quieren romper la unidad a cambio de impunidad. Ellos fueron el peor lastre para nuestro partido, ellos estuvieron al frente cuando castigaron al PRI con el Pemexgate, hay militantes del PRI vinculados al asesinato de nuestro candidato presidencial y eso le costó al PRI, no vamos a tapar a nadie, vamos a exigir cuentas, transparencia y vamos a convocar a que cumplan con su responsabilidad”, declaró.

Dijo que a partir de hoy el PRI impulsará el cambio más profundo del partido, que incluye ir contra quienes le fallen al mismo.

“Se acabaron las vacas sagradas y los hampones en el PRI. No más traiciones y no más deslealtades, jamás permitiremos que vuelvan a dañar al PRI”, sentenció Alito al tiempo que los integrantes del consejo corearon al unísono “¡Duro, duro, duro!”.

El dirigente nacional reconoció que los resultados de la elección del 2 de junio no les favorecieron y ahora el partido tricolor es la tercera fuerza política del país. Advirtió que el gobierno que está por iniciar “quiere un PRI sumiso, de rodillas, y que no defienda a las y los mexicanos. Desde aquí les decimos que no van a tener un partido a modo, van a tener un PRI firme, de pie, que defienda a las y los mexicanos”, aseveró, mientras los asistentes coreaban ¡Alito, Alito!

Aseguró que el PRI jamás apoyará ninguna reforma al Poder Judicial que pretenda menoscabar su independencia: “Mejorar el acceso a la justicia debe ser el objetivo principal de esa reforma y no una burda venganza para saciar los ánimos impositivos del gobierno”.

Alito Moreno dijo que nunca un partido le dio a México los niveles de estabilidad y gobernabilidad que el PRI logró por muchas décadas, y recordó que fue el tricolor el que creó los programas de seguridad social, constituyó las instituciones educativas y el Infonavit además de nacionalizar la industria eléctrica, entre otras cosas. “En México nadie ha hecho más que los gobiernos del PRI. Lo mejor que a México le puede pasar es que el Revolucionario Institucional regrese y vuelva a gobernar, y por eso vamos a trabajar para regresar y volver a gobernar”.

En el evento se avaló modificar la declaración de principios del tricolor, para renunciar al ideario del neoliberalismo.

“Expulsamos del ideario al neoliberalismo, así como las políticas de ese modelo generadoras de pobreza, violencia y desigualdad social, políticas que nos distanciaron de grandes grupos de la población”, declaró el coordinador de los diputados del PRI, Rubén Moreira.

Con la nueva declaración, el PRI se manifestó en favor de las pensiones justas, un mejor sistema de salud, empleos dignos, “y nos pronunciamos a favor de los programas sociales como parte de la distribución de la riqueza”.

También se aprobó que las mujeres participarán en 60% de los cargos al interior del partido; crear las secretarías de Innovación Tecnológica y Digital, de la Diversidad Sexual, y de Pueblos Indígenas y Afroamericanos; asimismo, reducir el número de integrantes del Consejo Político Nacional y la creación del Centro de Estudios para la Discusión, Análisis y Prospectiva de México, cuya labor será la búsqueda de soluciones a problemas nacionales.

Augusto Gómez, presidente de la Mesa Directiva de la Comisión Nacional de Dictamen, calificó a Alejandro Moreno como “un hombre con valor, talento y capacidad”. Aseguró que se aproxima una crisis encabezada por un gobierno dictatorial y que para enfrentarla “se requieren hombres con temple, con firmeza y convicción, que no se arredre ni ante la amenaza, la persecución y el terror”.

Lee también: Alito Moreno acusa que hay militantes del PRI vinculados al asesinato de Luis Donaldo Colosio

Pierde fuerza

Con Alejandro Moreno al frente, el PRI ha perdido presencia en el territorio nacional y en el Congreso.

En las gubernaturas, el tricolor pasó de tener el poder en 12 estados en 2019, cuando Alito asumió la dirigencia, a gobernar sólo dos entidades: Coahuila y Durango.

En la Cámara de Diputados en 2019, a la llegada de Moreno Cárdenas, el PRI tenía 47 curules, para 2021 se fortaleció al conseguir 70 espacios, pero para 2024 tendrá 33 diputados, el número más bajo en su historia.

En tanto, en el Senado de la República, el PRI tenía en 2019 un total de 14 escaños y tras las elecciones del 2 de junio se fortalecerá ligeramente, al contar con 16.