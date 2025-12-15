Más Información

Ebrard presenta Paquete Arancelario para proteger 350 mil empleos en México; “no hay piso parejo”, dice

Ebrard presenta Paquete Arancelario para proteger 350 mil empleos en México; “no hay piso parejo”, dice

Precio del dólar hoy 15 de diciembre; peso mexicano amanece con ganancias

Precio del dólar hoy 15 de diciembre; peso mexicano amanece con ganancias

Caso Uruapan impulsa a García Harfuch

Caso Uruapan impulsa a García Harfuch

La mañanera de Sheinbaum, 15 de diciembre, minuto a minuto

La mañanera de Sheinbaum, 15 de diciembre, minuto a minuto

México, con 80% de las operaciones en efectivo; a nivel de Irak

México, con 80% de las operaciones en efectivo; a nivel de Irak

Harfuch informa avances del caso "El Limones"; UIF congela cuentas y descarta vínculos con Pedro Haces o sindicatos

Harfuch informa avances del caso "El Limones"; UIF congela cuentas y descarta vínculos con Pedro Haces o sindicatos

La presidenta informó que con el nuevo Paquete Arancelario se prevén recaudar alrededor de 30 mil millones de pesos.

Ante este plan que se aplicará a las naciones con las que México no tiene acuerdos comerciales, la Mandataria federal afirmó que su gobierno "no busca enemistad" con ningún país sino sencillamente son decisiones que se toman para fortalecer el empleo y el desarrollo de México.

La jefa del Ejecutivo federal señaló que su administración tiene diálogo con China, Corea del Sur, Vietnam, pero, dijo, "con todos los países estamos en pláticas".

Lee también

"¿Cuánto estima el que se esté obteniendo de estos de este paquete arancelario, Presidenta?", se le preguntó.

"Son alrededor de más o menos anuales", respondió.

"¿Además de los comentarios que ha hecho China algún otro país asiático ha buscado tener comunicación con México para atender esta situación?", se le insistió.

Lee también

"Hay que decir que estamos , el secretario de Economía, nuestros embajadores y la Secretaría de Relaciones Exteriores y no queremos enemistad con ningún país sino sencillamente son decisiones que se toman en acuerdo con distintos sectores empresariales o industriales en nuestro país, desde pequeños hasta grandes, para fortalecer el empleo y el desarrollo de México.

"Y en todos los casos tenemos diálogos con Corea del Sur, con China, con Vietnam -bueno con Vietnam es parte del otro tratado comercial que tiene México- , pero con todos los países estamos en pláticas", contestó.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

apr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]