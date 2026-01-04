Más Información

El presidente nacional del Partido Acción Nacional, , se pronunció ante la grave situación que atraviesa y señaló que la crisis política, social y humanitaria que vive ese país es consecuencia directa de un régimen autoritario que ha cancelado la democracia, reprimido a la ciudadanía y vulnerado de manera sistemática los derechos humanos.

Aseguró que el gobierno de ha llevado a Venezuela a una de las peores crisis de su historia, con millones de personas forzadas al exilio, altos niveles de pobreza y cientos de presos políticos encarcelados por pensar distinto.

“Lo que hoy ocurre en Venezuela no es un accidente ni una coyuntura aislada: es el resultado de un régimen que abandonó la democracia, desconoció la voluntad popular y utiliza la represión como mecanismo de control político”, sostuvo.

El dirigente panista reiteró que Acción Nacional se pronuncia por una transición pacífica a la democracia, en la que se garantice al pueblo venezolano la posibilidad de elegir libremente a sus gobernantes, sin fraude, sin persecución y sin injerencias del aparato estatal.

Asimismo, exigió la liberación inmediata de todas y todos los presos políticos, al considerar inaceptable que en pleno siglo XXI se encarcele a personas por razones ideológicas o de participación política.

“Desde Acción Nacional reiteramos nuestra solidaridad con el pueblo venezolano. La democracia no se negocia, la libertad no se reprime y los derechos humanos no pueden quedar sometidos a una dictadura”, enfatizó.

