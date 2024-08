La representante del PAN ante el Consejo General del INE, Mariana De Lachica Huerta, solicitó al instituto resolver el caso de Javier Corral apegado a derecho, no otorgar el escaño en el Senado al argumentar que es prófugo de la justicia por peculado de 98 millones cuando fue gobernador de Chihuahua.

Argumentó que la Constitución Política es muy clara en su artículo 38, ya que prevé explícitamente que un ciudadano mexicano tiene suspendidos sus derechos si se encuentra en calidad de prófugo de la justicia a partir de una orden de aprehensión y hasta que prescribe la acción penal.

INE no puede determinar si Corral es prófugo de la justicia: consejera Ravel

La consejera electoral, Dania Ravel, dijo que el Consejo General del INE no puede determinar que Javier Corral, senador electo por Morena, es inocente o no es prófugo de la justicia, porque es una autoridad judicial quien debe determinarlo, pero reconoció que se deben salvaguardar sus derechos políticos, por lo que sí es elegible.

Al iniciar el debate del proyecto para el reparto de escaños plurinominales en el Senado, expuso que, desde su punto de vista, como en otros casos, “que hemos conocido aquí como el de Javier -García- Cabeza de Vaca, me parece que no tenemos competencia para determinar si una persona es o no prófuga de la justicia”.

Sin embargo, dijo que se debe reconocer también “en una interpretación pro-persona los derechos que tiene esta persona candidata y que incluso pues como lo he dicho varias veces los derechos políticos también son derechos humanos, entonces se tiene que dar esta interpretación más favorable a la persona en este caso y por lo tanto si reconocer que es elegible”.

apr