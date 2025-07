El gobierno federal propone un recorte al presupuesto 2026, es decir, en comparación con el 2025, se contempla un total de 546 programas presupuestales, lo que representa una reducción de 347 programas (38.9%), denunció el diputado Héctor Saúl Téllez, vicecoordinador económico del PAN en la Cámara de Diputados.

Detalló que la principal afectación se observa en los sectores de infraestructura y salud; y por el contrario, se privilegian otros sectores, como el militar.

“La drástica reducción de programas presupuestarios no es solo una medida de austeridad, sino un profundo retroceso en el desarrollo económico, en la inversión física y en la atención médica en el país. Esta reestructuración no garantiza crecimiento económico, ni empleo y no mejora las condiciones de salud, privilegiando en cambio sectores de interés político y militar, lo que debilita el enfoque de derechos y la transversalidad al desaparecer programas esenciales para grupos prioritarios y poblaciones en desventaja”, aseveró.

Lee también Rubén Moreira acusa que con datos biométricos, Gobierno “instaura régimen de vigilancia”; no necesitarán orden judicial, dice

Agregó que se observa una preocupante disminución de la capacidad técnica del Estado en áreas tan sensibles como la salud, el sector energético, el desarrollo de infraestructura y el combate a la corrupción.

En el caso de infraestructura, comunicación y transportes, en 2025 se operaron 43 programas, en la propuesta 2026, se reduce a 17, lo que representa una disminución del 60.5%.

Destacó el recorte en las empresas públicas del Estado, donde Pemex pasa de 22 a 12 programas, que equivale a 45,5% menos, y CFE que pasa de 27 a 16 equivalente a 40.7% menos.

Mientras que en el sector salud, el ISSSTE pasa de 29 a 17 programas, lo que representa una disminución del 41.4%; y el IMSS pasa de 20 a 16, equivalente a un 20% menos.

Lee también “Ministros eran lejanos de las causas indígenas”; activista critica a la Corte saliente tras elección judicial

“Este ajuste representa una exclusión social estructural, impactando directamente a poblaciones vulnerables como mujeres, personas con discapacidad, comunidades indígenas, rurales y urbanas marginadas, al debilitar las políticas públicas que buscan atender sus necesidades”, sentenció.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

rmlgv