Los coordinadores del PAN en el Congreso de la Unión criticaron la reforma a la Ley de la Guardia Nacional, que la convierte en un cuerpo policiaco integrado por militares, y afirmaron que forma parte de otras reformas que, en conjunto, pretenden instaurar un “régimen militar de corte autoritario”.

“La militarización en México no es un hecho aislado, es lo que ahora debemos entender, es parte de un andamiaje para llevarnos a un régimen de corte autoritario, en el que un solo partido, un solo movimiento lo controla todo, absolutamente todo… en ese contexto se inscribe la militarización quieren el control total y absoluto vamos hacia un régimen militar de corte autoritario”, refirió Ricardo Anaya, coordinador panista en el Senado de la República, en conferencia de prensa.

Expuso que la expedición de la nueva Ley de la Guardia Nacional va en concordancia con la reforma al Poder Judicial y la extinción de los órganos autónomos (como el INAI y la Cofece), que han impulsado el gobierno federal y Morena para controlar a diversas instituciones que debieran actuar como contrapesos.

“Controlan el Poder Ejecutivo, a la mala se hicieron de las mayorías calificadas del Poder Legislativo, tomaron ya el control del Poder Judicial con el fraude de reforma judicial, desaparecieron los organismos autónomos, lo cual les ha dado el control sobre las telecomunicaciones, sobre lo que se puede y no se puede decir en plataformas digitales, en redes sociales, en radio, en televisión”, detalló.

El coordinador panista en San Lázaro, Elías Lixa, aseguró que con la nueva Ley de la Guardia Nacional se confirma la intención de Morena de militarizar al país.

“Lo advertimos hace más de seis años, que la ruta de la militarización era franca y era un abuso del régimen, ahora lo termina de concretar. Esto de Guardia Nacional siempre ha sido y solo ha sido un membrete, es guardia militar, es un nuevo ejército”, dijo.

Añadió que la reforma propuesta por la presidenta Claudia Sheinbaum vulnera la seguridad de los datos personales, y avala el espionaje de los ciudadanos, que fue prohibido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en 2019.

“Esta reforma es absurda, es abusiva y es lesiva, abre una nueva puerta al espionaje, le da las facultades al ejército, disfrazado de guardia Nacional, de pedir directamente a las empresas de telecomunicaciones tus datos personales para poder espiarte en tiempo real. Pero, además, reincorpora figuras como las de operaciones encubiertas, que la Suprema Corte de Justicia, en 2019, ya dijo que son violatorias de los derechos humanos, se genera un nuevo vacío en la rendición de cuentas”, aseveró.

Oposición critica nuevo viaje de Noroña a Europa

El presidente del Senado mexicano, Gerardo Fernández Noroña en el marco de la Segunda Conferencia Parlamentaria sobre Diálogo Interreligioso del Parlamento Europeo. Foto: Especial.

Senadores y diputados federales de oposición criticaron el nuevo viaje del presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña a Roma para participar en la Segunda Conferencia Parlamentaria sobre Diálogo Interreligioso, donde expuso posturas personales y en donde expuso una situación del país que no existe.

El coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira, dijo que se debe aclarar si Fernández Noroña acudió al evento en carácter personal o institucional, señalando que sus declaraciones ofrecieron una imagen distorsionada del país en materia de derechos humanos y en donde hay violencia, ni inseguridad.

“Pero, el pintó un país que no es el que estamos viviendo. No puso como un lunar en el mundo. Creo que fue a vender su imagen allá, no habló de la extrema violencia, no habló de la peor violencia que hay contra las mujeres, que las maten, de todo eso no lo habló”, dijo en entrevista en el Senado.

Lamentó que el senador por Morena expuso una visión de México que no es correcta. “Esto, sin demeritar lo que pase, que nos pasan muchas cosas que no son buenas, pero una visión que no es, y omitió y ocultó lo que el gobierno y el régimen totalitario que se está imponiendo hace”.

Federico Döring, diputado federal del PAN, informó que su bancada pedirá formalmente la destitución de Fernández Noroña de la presidencia del Senado durante el próximo periodo extraordinario, al considerar que sus declaraciones en el foro internacional no representan el consenso legislativo ni reflejan una postura institucional.

“No estamos de acuerdo con lo que él representa, que vamos a pedir su destitución el día de hoy. Vamos a pedir en el periodo extraordinario que se incorpore como uno de los temas a desahogar su remoción al frente de la mesa directiva.

“Él le hace mucho daño a la República porque no termina de entender que lo que dice, no importa cuán equivocado sea, se malinterpreta como si fuera la postura del Estado Mexicano”, indicó.

Lamentó la postura de Fernández Noroña de censurar de forma facciosa la participación de otros senadores en foros internacionales, como el caso del senador Marko Cortés a quien se le negó ir a la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa (APCE), pese a haber sido propuesto formalmente por la Junta de Coordinación Política (Jucopo).

Los legisladores de oposición coincidieron en que el senador actuó con patrimonialismo e irresponsabilidad, al fijar posturas sin consulta previa y aludiendo a representar al Congreso en un espacio de diálogo religioso, a pesar de identificarse como agnóstico.

