Malintzin Chárraga, mujer trans, estudiante de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), denunció en su cuenta de X que personal del Palacio de Minería la obligó a salir del baño de mujeres este viernes por la mañana con el argumento de que su presencia era una falta de respeto.

“Quiero compartir la profunda indignación que siento en este momento. Me encuentro aquí afuera del Palacio de Minería, recinto custodiado por la UNAM, en el Congreso Mundial de Trabajo 2023 y hace unos momentos cuando ingresé al recinto fui al baño de mujeres, porque es una necesidad humana que la mujeres trans vayamos al baño, y una mujer, una trabajadora, que se identificó como empleada trabajadora del recinto, me pidió que me saliera porque argumentaba que era una falta de respeto para las personas internacionales, para las mujeres que visitan el reciento, que yo estuviera ahí”, explicó la joven en un video.

Lee también Jenaro Villamil responde a Lilly Téllez por rechazar discriminación a mujer trans en la Cineteca

Les comparto con profunda indignación que hace unos momentos una trabajadora del Palacio de Minería intentó sacarme del baño de mujeres. ¡Basta de Transfobia en la UNAM!

🏳️‍⚧️🔥@COPRED_CDMX @MineriaUNAM @IgualdadUnam @UNAM_MX pic.twitter.com/OGqtxOumvA — Malintzin Chárraga (@MalintzinCh) October 6, 2023

Tras el acto discriminatorio, Malintzin Chárraga le mostró a la trabajadora su INE y su credencial de la UNAM para acreditar su identidad de género. Sin embargo, el personal persistió en hacerla salir del lugar.

“Yo le argumenté que no lo era (una falta de respeto). Le mostré mi INE, que soy mujer y mi credencial de la UNAM, que también acabo de actualizar donde dice que soy mujer y es profundamente indignante que siga pasando esto.

Lee también Sale nueva versión de lo ocurrido con una mujer trans en la Cineteca Nacional

“Es un recinto cultural, un recinto de la UNAM en donde se está llevando un congreso de trabajo social, que es la disciplina que se encarga de trabajar con los problemas sociales y no puede ser posible que en ese espacio se sufran estas circunstancias de discriminación”, reclamó frustrada la joven.

Hasta el momento, ni personal del Palacio de Minería, ni de la Universidad Nacional Autónoma de México, se han pronunciado al respecto.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

tjm/rcr