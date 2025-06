Organizaciones agrupadas en el Observatorio Electoral Judicial presentaron un juicio para solicitar la nulidad de las elecciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Tribunal de Disciplina Judicial y la Sala Superior del Tribunal Electoral.

Al presentar su escrito en el INE, Arturo Espinosa, director de Laboratorio Electoral afirmó que su juicio no es mediático, sino que está basado en pruebas firmes y sólidas de estas irregularidades.

"Se violó la equidad, la certeza, la integridad general desde un inicio. No había reglas claras, se fue improvisando desde los procesos de evaluación, lo vimos como fueron procesos mal hechos, deficientes", subrayó.

"Los acordeones son una muestra clara no sólo de la inequidad, sino de la coacción del voto", aseveró.

Apuntó que también se violaron reglas de fiscalización porque las candidaturas contrataron propaganda en redes sociales cuando estaba prohibido.

Gabriela Sterling, directora de Poder Ciudadano, acusó que hubo inducción al voto mediante acordeones, acarreo, embarazo de urnas, uso de recursos públicos, injerencia gubernamental y de partidos políticos.

"Si el voto es inducido, no puede ser un voto libre y razonado. Si no es un voto libre, entonces no se trata de una elección democrática", sostuvo.

Las organizaciones que impugnaron son Poder Ciudadano, Laboratorio Electoral, ProJuc, Consejo Nacional de Litigio Estratégico, Práctica Laboratorio para la Democracia y Defensorxs.

