La Secretaría de Marina (Semar) informó que con motivo de la “Operación Sable”, durante el periodo del 23 al 29 de marzo, inspeccionaron a seis mil cuatro personas, efectuaron 147 operativos y establecieron 748 puestos de control en coadyuvancia con otras dependencias.

También brindaron apoyos interinstitucionales a dependencias de seguridad pública en Puebla, Tlaxcala, Morelos, Ciudad de México y Estado de México.

La dependencia señaló que logró la detención de 234 infractores de la ley; proporcionó seguridad perimetral para la ejecución de 20 cateos; aseguraron siete armas cortas, un arma larga, ocho cargadores y 215 cartuchos; también incautaron 38 vehículos y 12 bienes inmuebles.

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"Operación Sable" deja 234 detenidos por infracciones a la ley en una semana (31/03/2026). Foto: Especial

En materia de probable narcótico, aseguraron mil 33 kilos y 623 dosis de metanfetamina; más de un kilo y 61 dosis de marihuana; así como cuatro kilos y 64 dosis de cocaína.

En acciones de proximidad social, los navales distribuyeron dos mil 456 volantes de denuncia anónima, impartieron 48 pláticas vecinales y brindaron 209 atenciones médicas.

La Semar refrendó su compromiso de trabajar en coordinación con las dependencias de seguridad pública de los tres órdenes de gobierno, con el objetivo de inhibir las actividades ilícitas y contribuir al mantenimiento del orden público en beneficio de las familias.

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