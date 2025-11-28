Al menos 50 organizaciones defensoras de derechos humanos reprobaron que Alejandro Gertz Manero se retire de la Fiscalía General de la República (FGR) en un proceso sin transparencia, con múltiples dudas y cuestionamientos y sin haber rendido cuentas de su gestión.

“La carta de Gertz Manero no fue una renuncia formal ni cumplió con los requisitos constitucionales, aún así el Senado aprobó su separación pese a no haber manifestado una causa grave, como lo establece la Constitución”, señalaron organizaciones como Fundación para la Justicia.

A través de un comunicado, indicaron que la falta de transparencia de las autoridades respecto de los verdaderos motivos de la separación de Gertz Manero, “son una muestra de una gestión opaca, caracterizada por un actuar autoritario y una absoluta ausencia de rendición de cuentas a la ciudadanía”.

Lee también México requiere un Fiscal autónomo e independiente: Kenia López Rabadán; pide “absoluto profesionalismo”

Acusaron que las fiscalías en México han sido usadas, por los gobiernos en turno, como instrumento de control político, para combatir adversarios o para garantizar pactos de impunidad en perjuicio de la sociedad. Afirmaron que las fiscalías no investigan diligentemente ni garantizan justicia a las víctimas, por el contrario las revictimizan y muchas veces inhiben la presentación de denuncias, ya sea intencionalmente o por el temor de que los ministerios públicos o policías de investigación tengan vínculos criminales que les expongan a mayores riesgos.

“El manejo exprés de la renuncia de Gertz Manero, muestra que el Poder Ejecutivo y la 4T, quieren seguir teniendo el control político sobre la fiscalía. Basta ver cómo operaron en tiempo récord, la renuncia de la Consejera Jurídica, su nombramiento por parte de Gertz Manero y su designación como encargada del despacho de la FGR”, recriminaron.

Así, exigieron al Senado de la República que garantice un proceso serio, y con los tiempos que se requieran, de selección público, abierto, transparente y con mecanismos de participación ciudadana para designar a la nueva persona titular de la FGR; que retome estándares internacionales para definir el perfil idóneo que deben cubrir las personas candidatas, las características a evaluar y una metodología objetiva que incluya entrevistas públicas y un verdadero escrutinio público.

Lee también Renuncia María Emilia Molina, magistrada detractora de la reforma judicial; “me vi obligada”, denuncia

Pidieron que el Senado solicite a las personas candidatas un plan de trabajo para reestructurar la FGR de acuerdo a los grandes desafíos que presenta la institución, como eliminar la corrupción y la impunidad sobre todo en casos que más afectan a la sociedad; fortalecer las capacidades institucionales y mejorar las investigaciones ante los delitos de su competencia y los graves contextos de alta criminalidad en el país, poniendo en el centro a las víctimas.

“Que la nueva persona titular de la FGR abra convocatorias públicas para ocupar los nuevos cargos de fiscales especializados y otros relevantes de la institución, que contengan requisitos para analizar la idoneidad de las personas candidatas, principalmente en las fiscalías de derechos humanos, delincuencia organizada, control regional y delitos electorales”, dice el documento.

Y que el Senado promueva un mecanismo de evaluación y rendición de cuentas de la gestión del fiscal Gertz Manero y sus fiscales especiales. Pidieron que en esa evaluación se escuche a la ciudadanía, y principalmente a las víctimas y organizaciones especializadas en derechos humanos. Que el Senado emita un informe público que refleje los retrocesos y retos que enfrenta la institución, haciendo recomendaciones puntuales a partir de la escucha en audiencia pública de actores de la sociedad civil.

Lee también Héctor Elizalde Mora asume titularidad de la Agencia de Investigación Criminal; es el primer cambio bajo el mando de Ernestina Godoy

Recordaron que el 27 de noviembre, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció que recibió del Senado un documento, respecto al titular de la FGR que estaba analizando y que daría a conocer los detalles. Horas después, el Senado de la República recibió una comunicación del ex fiscal general, Gertz Manero en la que informó que había sido invitado por la presidenta Claudia Sheinbaum como Embajador de México en un país amigo y que “se retiraba” del cargo de Fiscal General.

“Desde el inicio del colectivo “Fiscalía que Sirva” varias organizaciones y colectivos intentamos que se transformara la FGR, una de las instituciones más importantes para combatir la impunidad y la violencia en nuestro país. Durante el sexenio pasado, en el colectivo contra la Impunidemia manifestamos públicamente una serie deficiencias graves en la gestión del fiscal Gertz Manero y retrocesos sostenidos en la FGR en materia de transparencia, rendición de cuentas y mecanismos de participación ciudadana”, explicaron.

Las organizaciones de derechos humanos mencionaron que han exigido a todos los gobiernos un cambio profundo y radical de las fiscalías, que garantice su autonomía del poder político y de poderes fácticos. En respuesta, señalaron, se impuso una reforma judicial que en nada tocó a las fiscalías, sino que politiza los cargos de personas juzgadoras -jueces, magistrados y ministros-, bajo el amparo de una elección “popular”.

“Todas y todos deseamos que haya mayor coordinación entre las instituciones de seguridad y procuración de justicia, pero no sacrificando la autonomía de la fiscalía ni para garantizar pactos de impunidad, sino para investigar, acreditar con evidencia sólida la responsabilidad penal, combatir el crimen, disminuir la violencia y la impunidad de los delitos en el país”, indicaron.

Las organizaciones que respaldaron el pronunciamiento son:

Artículo 19 Oficina para México y Centroamérica

Asistencia Legal por los Derechos Humanos A.C. (ASILEGAL)

Asociación Unidos por los desaparecidos de Baja California

Bicicleta de la diversidad

BUSCAME Buscando Desaparecidos México

Casa arcoiris

Casa Arcoíris Durango

Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (CEDEHM)

Centro de Investigación de Crímenes Atroces (CICA)

Centro Universitario por la Dignidad y la Justicia “Francisco Suárez SJ” del ITESO

CIESAS-Golfo

Clínica Jurídica Alaide Foppa para Personas Refugiadas de la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México

Colectivo “La Justicia Que Queremos”

Colectivo Buscadoras Guanajuato

Colectivo Esposas y Familiares de Agentes de Seguridad Estatales Detenidos y Desaparecidos por Militares en 1977 en Culiacán Sinaloa

Colectivo justicia y esperanza

Colectivo Michoacán es Diversidad

Colectivo Vallarta lgbt

Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo

Comunidad Cultural de Tijuana LGBTI A.C.

Consultora Solidaria

De pie hará encontrarte Guanajuato

Derechos Humanos Integrales en Acción – DHIA

DIVERSA UAN

Durango X La Igualdad a.c

Fundación Arcoiris por el respeto a la diversidad sexual.

Fundación para la Justicia

GÉNERO, ÉTICA Y SALUD SEXUAL AC

Guerreras en busca de nuestros tesoros AC

Incide Social AC

Instituto de Justicia Procesal Penal, AC

Instituto mexicano de Derechos Humanos y Democracia, A. C.

Juicio Justo

Justicia Pro Persona, AC.

Justicia Transicional en México, Estrategias contra la Impunidad A.C.

Justicia y Esperanza, Maria Angela Juarez Ramirez

La Paz es Diversa AC

Las Tarascas en Busca de la Libertad A C

Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad

México Evalúa

México Unido Contra la Delincuencia A.C.

Mexiro A.C

Mutradh AC mujeres trabajando en pro de los derechos humanos

Observatorio de Crímenes LGBTI+ en México

Plataforma por la Paz y la Justicia en Guanajuato

Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas, Todos y Todes” (Red TDT)

RESPONDE INCLÚYETE COMO DIVERSIDAD Y VIVE TUS DERECHOS A. C.

Tejiendo Redes Infancia

Trans-Difusión A.C

TSIKINI

Personas en lo individual:

Alfredo Lecona

Ana Lorena Delgadillo Pérez

Arely Orozco

Bernardino Estrada

Carlos Garza Falla

Daniel Gimenez Cacho

Daniel Guzmán

Elena Azaola

Isela Berenice Olimpia Montoya Juárez

Jacobo Dayán

José Antonio Guevara Bermúdez

Luna Delgado Gerardo Jamil

Virginia Garay Cazares

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

em/bmc