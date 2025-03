En la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México se realizó una misa previo al inicio de la vigilia en protesta por los desaparecidos en el país, luego del hallazgo del rancho en Teuchitlán, Jalisco que sirvió como presunto centro de adiestramiento y exterminio del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

“Este dolor es sagrado. Si en algún pastor no han encontrado escucha, por favor discúlpenos. Si en algún momento hemos sido indiferentes a sus historias, como pastores, les pido por favor discúlpenos”, dijo al inicio de la misa monseñor Javier Acero Pérez, quien encabezó la eucaristía.

Llenan con cédulas de búsqueda familiares de personas desaparecidas el altar de la Catedral Metropolitana de la CDMX, durante la misa de este sábado.



Video @canchola_ale I EL UNIVERSAL pic.twitter.com/rJFtSdrAEX — El Universal (@El_Universal_Mx) March 15, 2025

Monseñor también aseguró que lo encontrado en Teuchitlán es la representación del miedo de cuidar por el prójimo y dijo que el “horror no puede paralizarnos” y los hechos no pueden quedar impunes.

“No podemos permitir vamos de exterminio en ningún lugar del mundo porque son resultado de complicidades”, afirmó.

El monseñor hizo un llamado a las autoridades para escuchar a las víctimas, "es lo que hoy nos piden. Ojalá todos tomáramos un pico y una pala y nos fuéramos a buscar con ellas”.

El Monseñor Francisco Javier Acero Pérez, Obispo Auxiliar de México en la Catedral Metropolitana expresó que las familias buscadoras son los verdaderos protagonistas de esta misa.

“Las familias buscadoras, lo que son las mamás, los papás, los hermanos, buscadoras de desaparecidos son los verdaderos protagonistas desta eucaristía y de este encuentro de gracia. Se los he dicho en persona si en algún momento hemos sido indiferentes a sus historias les pido perdón. No podemos callarnos ante esta realidad. No tengamos miedo para acercarse, expresarse, escucharse, mirarse, conocerse, tratar de comprenderse, buscar puntos de contacto, que al final todo esto se resume en diálogo”.

Además, pidió a los grupos criminales que cesen las masacres, los campos de exterminio y los exhortó a dejar de asesinar a personas inocentes.

“Por el amor de Dios, entiendan que no se puede matar a más angeles. Dios directamente no mata a más. Y esa palabra está habitada por Dios. A cualquier hombre, mujer, de cualquier organización humana, a las mafias criminales, les decimos que no pueden matar a más ángeles. A todas las organizaciones que trabajan, cuestiones criminales, y asuntos turbios, por favor, cambien de vida, conviértanse, dejen de hacer el mal”, agregó.

Familiares de personas desaparecidas entraron al altar principal de la Catedral Metropolitana de CDMX a colocar sus cédulas de búsqueda y al momento de “dar la paz”, sacerdotes salieron a darles la mano.

Video @canchola_ale I EL UNIVERSAL pic.twitter.com/40oNW9ffZq — El Universal (@El_Universal_Mx) March 15, 2025

”Si es necesario que nos arrodillemos, lo hacemos ahora, pero dejen de matar”

Mientras la celebración eucarística continuaba, familiares de personas desaparecidas pudieron ingresar al altar principal de la Catedral Metropolitana a dejar las cédulas de búsqueda de sus seres queridos.

“Las familias buscadoras, lo que son las mamás, los papás, los hermanos, buscadoras de desaparecidos son los verdaderos protagonistas de esta eucaristía y de este encuentro de gracia.

“A todas las organizaciones que trabajan cuestiones criminales, que están en asuntos turbios, conviértanse, se los pido ahora y si hay que arrodillarse nos arrodillamos, pero dejen ya de matar”, agregó Monseñor Javier Acero.

Los sacerdotes bajaron para entre los familiares de los desaparecidos rezar el salmo y concluir la misa.

