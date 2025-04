Luego de que la senadora Lilly Téllez exigió al presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, una explicación de por qué tiene fotografías de ella en su teléfono celular, el morenista desmintió a la panista, al señalar que no tiene “ninguna fotografía de ninguna senadora que no esté cerca de mi corazón”.

Durante el debate sobre el dictamen de nuevo reglamento de la Comisión Permanente, Lilly Téllez abrió su participación en tribuna refiriéndose al senador como “desviado”.

“Qué cobardes, empezando por el que está atrás de mí, que es Fernández Noroña, que por cierto, aquí le reitero, Fernández Noroña, que quiero una explicación, ¿por qué carga fotos mías en su carrete del celular? Desviado, por qué carga fotos mías. Ya se fue, salió corriendo porque le estoy reclamando que trae fotos mías Fernández Noroña”.

El presidente del Senado pidió a su compañera de bancada Imelda Castro que lo relevara en la conducción de la sesión para poder responder y desmentir a la senadora Téllez desde tribuna.

“Yo no tengo ninguna fotografía de ninguna persona senadora que no esté cerca de mi corazón. Así es que no tengo ninguna fotografía de quien quisiera que yo tuviera su fotografía”, aclaró Fernández Noroña.

“Yo subí una captura de pantalla de alguien que tiene esas fotografías, pero no son de mi carrete de fotografías. Si alguien quiere checar mi teléfono, está a su disposición, porque yo no tengo nada que ocultar. Yo no aludo doce veces a una persona senadora porque esté obsesionado con esa persona. No, yo respeto, yo respeto, pero yo creo que es momento de madurar”, enfatizó.

El senador morenista se dijo “felizmente arrejuntado” y reiteró fidelidad a su pareja. “Tengo a mi compañera de vida y no ando buscando más. Desde aquí le hago una declaración de amor a mi compañera de vida y de fidelidad plena. Así es que nada que discutir, nada que discutir”, concluyó.

El pasado 6 de marzo, Fernández Noroña compartió en redes sociales una captura de pantalla del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en Truth Social, donde informó de una pausa a los aranceles de 25 por ciento anunciados a México.

En la captura de pantalla publicada por el legislador se aprecia una serie de fotografías en miniatura, presuntamente del carrete de su celular, entre ellas una imagen de Lilly Téllez, lo que fue evidenciado por muchos de sus seguidores en X.

