Durante la sesión extraordinaria de este 1 de febrero, luego que Gerardo Fernández Noroña asumió su cargo como representante del PT en el Consejo Electoral del INE se enfrentó al perredista Guadalupe Acosta Naranjo quien le respondió que no tiene autoridad moral para hablar del fraude electoral del 88'.

Entre los temas que discutió el pleno fue si los partidos están realizando actos de campaña anticipados y si es aplicable la fiscalización a Claudia Sheinbaum, Xóchitl Gálvez o Jorge Álvarez Máynez.

Para Noroña el formato de discusión del Consejo impide responder:

Lee también Noroña presentará denuncia por amenazas de muerte en redes sociales

"Necedades [...] me llamó mucho la atención que la representación del PRD diga que nacieron contra el presidencialismo. Yo soy fundador del PRD, a mucha honra, cuando era decente éste partido, de Izquierda. No nació contra el presidencialismo, nació por un cambio de régimen después de un fraude electoral moustroso, en contra del Ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solorzano.

"Hoy apoyan a sus asesinos, el PRI mató a a más de 600, mujeres y hombres perredistas. Acción Nacional llegó a hacer fraude y 'cabeza hueca de Fox' hizo fraude de nuevo en 2006 que sufrió el PRD, cuando su candidato era Andrés Manuel López Obrador, es de una desverguenza inaudita", expresó el petista.

Por lo que durante el turno de Guadalupe Acosta Naranjo aprovechó para responder.

"Venir a hablar aquí del 88', del fraude a Cuauhtémoc Cárdenas, del brazo de Manuel Bartlett, al que se le cayó el sistema, y repitiendo las palabras que seguido dice nuestro 'camarada': eso es tener cara dura, pero cara dura no fregaderas. ¡Qué bárbaro! Mira que bonita autoridad moral, del que ordenó ese fraude, del que ejecutó ese fraude, del que fue cómplice de esos asesinatos.

"Por cierto por quién voto López Obrador en 88', dejen me acuerdo, por Ricardo Salinas porque todavía no se venía la Frente Democrático Nacional, el PRD nació hasta el 89'. A fines del 88' Andrés Manuel renuncia al PRI cuando no le dan una presidencial municipal", respondió Acosta Naranjo.

Además, aseguró que Noroña tenía ganas de discutir por eso utilizó el tema de la fiscalización para "entrarle, si no que chiste, ¿A qué viene? Con tanta expectativa con la que llega el personaje.

"Va a tener puntual respuesta cada vez que venga aquí a mentir, a intimidar a insultar, no se lo vamos a dejar pasar ni una sola, nosotros no vamos a insultar, no vamos a gritar, no vamos a poner apodos, ese es un recurso muy barato pero muy usado. Son los mismos insultos que usa siempre", replicó el perredista.

Lee también Diputados de Morena alistan juicio político contra ministro Pérez Dayán por revés a reforma eléctrica

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

bmc