Noroña aclara que su casa en Tepoztlán no fue robada, sino la de la vecina; se llevaron chamarras, un salami y queso, informa

El senador por Morena, Gerardo Fernández Noroña, denunció un robo a una casa aledaña a la de su propiedad en Tepoztlán, Morelos, construida en el mismo predio de la que el ostenta, lo cual, aseguró, tiene que ver con un asunto político.

En entrevista, el expresidente de la Mesa Directiva de la Cámara Alta detalló que el robo se registró en la casa de la dueña, construida en el mismo predio de la vivienda que está pagando.

“El predio tiene dos construcciones, la casa que yo estoy pagando, que es la construcción mayor, y una construcción más pequeña, que es la que se quedó la dueña, la actual dueña. Esa es la que asaltaron, se llevaron cuatro chamarras, un salami, un queso y una computadora. La computadora no tiene ninguna información que le sea de utilidad. Yo creo que estaban buscando eso. Información”.

Afirmó que las personas que perpetraron el atraco cortaron el Internet, por lo que las cámaras no pudieron registrar los hechos, aunque solo se llevaron cuatro chamarras, un salami, un queso y una computadora.

Dijo que la computadora no tenía ninguna información de utilidad, pero consideró que, en el fondo, lo que se estaba buscando era el contrato de compra – venta de la propiedad, por lo que consideró que se trata de un tema político.

El morenista aseguró que no tiene miedo, por lo que descartó solicitar alguna medida cautelar a las autoridades, aunque anticipó que reforzará la vigilancia de la propiedad con cámaras.

“La gente es muy organizada, el pueblo es muy echado para adelante. Yo sí considero que tiene que ver con toda la ofensiva que ha habido en mi contra estas últimas semanas. Yo estoy tranquilo”, concluyó Fernández Noroña.

apr