El maestro Luis Enrique Osuna Sánchez fue nombrado titular del Centro Público de Medios Alternativos de Solución de Controversias, parte del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA). Dicho Centro busca facilitar la resolución de conflictos entre ciudadanos y autoridades administrativas a través del diálogo entre partes.

Con voto por unanimidad de la Junta de Gobierno y Administración (JGA), el Presidente del TFJA, José Ramón Amieva Gálvez, realizó el nombramiento de Osuna Sánchez.

El funcionario cuenta con trayectoria en el ámbito jurisdiccional y en el desarrollo de modelos de resolución alternativa de controversias, especialmente en el impulso de la justicia terapéutica y los mecanismos de diálogo institucional.

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Su nombramiento se da en un contexto en que el TFJA impulsa mecanismos de diálogo para resolver conflictos entre ciudadanos y autoridades. A través del Centro Público de Medios Alternativos de Solución de Controversias, se busca resolver desacuerdos mediante procesos colaborativos.

Dicho Centro Público tiene se encarga de recibir solicitudes de solución dialogada, facilitar procesos de mediación y conciliación entre ciudadanos y autoridades, emitir dictámenes técnico-jurídicos sobre la viabilidad de los acuerdos y registrar formalmente los convenios que se alcancen entre las partes.

En un comunicado, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa dijo que también busca el fortalecimiento de soluciones tempranas y colaborativas en materia administrativa, privilegiando el entendimiento y la construcción de acuerdos.

Con estas acciones, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa busca consolidar un modelo de justicia administrativa más accesible, preventivo y cercano a la ciudadanía, en el que el diálogo se convierta en una herramienta fundamental para la protección efectiva de los derechos de las personas frente a la actuación administrativa.

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