Mario Delgado, dirigente nacional de Morena y próximo secretario de Educación en el gobierno de Claudia Sheinbaum, expresó su agradecimiento hacia la presidenta electa por la confianza depositada en él.

"Me siento muy agradecido con nuestra Presidenta electa, la Dra. @Claudiashein, por la enorme confianza y responsabilidad que deposita en mí para ser Secretario de Educación", escribió el dirigente a través de su cuenta de X. Añadió que acompañará y apoyará a Claudia Sheinbaum con lealtad y compromiso para profundizar el proceso de transformación en el sector educativo de México.

Además, hizo énfasis en su compromiso de cumplir y superar las tareas encomendadas, asegurando que lo hará con todo su empeño y amor por el país. "No fallaremos, no mentiremos, y no traicionaremos al pueblo de México", afirmó.

Durante el evento realizado en el Museo Interactivo de Economía (MIDE), Mario Delgado delineó los principales objetivos de su gestión, y destacó la resolución de temas pendientes como las jubilaciones del ISSSTE y la implementación de la Beca Universal, que beneficiará a 21 millones de estudiantes. Asimismo, mencionó que se continuará apoyando la nueva escuela mexicana y se buscará implementar un horario extendido para facilitar el acceso a clases de cultura.

También se anunciaron planes para la construcción de nuevas escuelas y la eliminación de la prueba del Comipems.

