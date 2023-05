El presidente Andrés Manuel López Obrador evitó hablar sobre una carta de los hijos de Joaquín "El Chapo" Guzmán conocidos como "Los Chapitos", en la cual se deslindan de producir y comercializar fentanilo.

“Supimos hoy en la mañana en la reunión de Seguridad de esa carta, a la que hace referencia, no conozco el contenido, lo trataron en el gabinete de seguridad. Nosotros sobre eso no opinamos”.

El presidente Andrés Manuel López Obrador destacó que en su gobierno no hay ningún cártel de la droga protegido.

“Nosotros actuamos de conformidad con lo que establece el marco legal, y no especulamos. Y también, a diferencia de lo que sucedía antes, no hay ningún grupo protegido, porque antes, como ha quedado de manifiesto, se protegía a un grupo, a un cartel, y se perseguía a otros. Incluso, hasta los del cártel protegido, actuaban como policías para combatir a los adversarios, eso no, aquí está bien pintada la raya, lo hemos dicho desde siempre, hay una frontera, autoridad y delincuencia y es parejo”.

La carta que enviaron los hijos de Joaquín Guzmán a las autoridades de Estados Unidos señala que las acusaciones en su contra son mentiras, que no son los líderes del cártel de Sinaloa y que existen otras organizaciones que usan su nombre para delinquir.