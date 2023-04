En una atmósfera impregnada por la incertidumbre sobre la salud del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien el domingo dio positivo a Covid-19, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, encabezó la conferencia matutina.

Acompañado por casi una veintena de secretarios de Estado, titulares de programas sociales e integrantes de las Fuerzas Armadas, el funcionario afirmó que son mentira las versiones de que el Presidente se desvaneció o que sufrió un infarto el domingo, antes de que se conociera que contrajo Covid-19.

“Es una absoluta mentira no será la primera vez ni la última, seguramente, que miente el Diario de Yucatán. Ya relaté cómo se dieron los acontecimientos”, expresó.

“Se dice que le dio un infarto”, se le insistió al titular de Segob, quien esbozó una son- risa y respondió: “No, no hay nada de eso, goza de cabal salud. Él mismo lo dijo, está al 100% en cuanto a su salud cardiaca. A nadie debe de asustar que haya resultado con contagio de Covid. El Presidente convive diario con muchas personas, una de ellas involuntariamente lo contagió”.

Serio, López Hernández criticó que esas maledicencias son producto de “los malquerientes” del Mandatario.

Al iniciar la mañanera, como “bateador emergente”, el titular de Segob rechazó que el Mandatario haya sido trasladado de emergencia a la Ciudad de México.

“Las especulaciones son producto de la malquerencia de algunos. El señor Presidente viajó de la ciudad de Mérida a la Ciudad de México y estaba arribando al filo de las tres de la tarde, aproximadamente; su regreso original estaba previsto a las 16:30 horas”.

El secretario destacó que el Jefe del Ejecutivo goza de cabal salud, pero se encuentra aislado y recuperándose en Palacio Nacional.

Explicó que la noche del sábado y el domingo en la mañana el Presidente presentó síntomas de resfriado, por lo que se le hicieron pruebas y hacia las 16:00 horas dio positivo a Covid-19.

“No hubo traslado de emergencia, no hubo desvanecimiento como algunos han pretendido hacer creer. Lo que sí se dio es que instruyó que las reuniones de evaluación del último tramo del Tren Maya se llevaran a cabo”.

López Hernández expresó que esa reunión —por instrucción del Ejecutivo— la encabezaron los titulares de las secretarías de Marina, almirante José Rafael Ojeda; de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jorge Nuño Lara y el director del Fonatur, Javier May.

Al insistirle sobre la salud del Presidente, quien padece Covid-19 por tercera ocasión, López Hernández señaló: “Nunca me dijo que se sentía mal, me dijo que había resultado positivo en la prueba de Covid y que iba a informar de ello a los mexicanos a través de un tuit; que en todo caso me iba a encargar las reuniones de seguridad, las conferencias de prensa y algunos asuntos de la agenda impostergables”.

Como en los tiempos del partido hegemónico, 13 de las 16 funcionarias y funcionarios que participaron en la mañanera enviaron ánimo, abrazos y desearon pronta recuperación al Presidente, desde el procurador del Consumidor, Ricardo Sheffield; las secretarias de Bienestar, Ariadna Montiel, y de Medio Ambiente, María Luisa Albores; el titular de Fonatur, Javier May, hasta el director del INAH, Diego Prieto, entre otros.

Sin dar a conocer sus nombres, el secretario de Gobernación dijo que algunos miembros del gabinete de seguridad, entre ellos él, se han practicado pruebas y “hasta que no se tengan los resultados”, no se dará información.

El secretario dijo que desconoce quiénes forman parte del equipo médico que se encarga de atender al Jefe del Ejecutivo e insistió en que en los próximos días, en el transcurso de la semana, ya estará totalmente restablecido.

“Sí, habrá un parte médico, pues tengan la seguridad de que estaremos informándoles permanentemente, incluso mañana en la mañana presentaremos un reporte actualizado”, subrayó.



