Tras los reportes de bloqueos en diversas ciudades de Tamaulipas, el general Luis Cresencio Sandoval, titular de Defensa Nacional (Sedena), aseguró que a esta hora no hay bloqueos ni agresiones en la entidad, y detalló que hay un operativo de seguridad con 710 elementos del Ejército, así como de la Guardia Nacional y el apoyo de dos helicópteros artillados.

En conferencia de prensa matutina, el general detalló que los municipios en donde estarán estos elementos son Matamoros, San Fernando, Burgos, Méndez, Soto la Marina, Jiménez.

Señaló que se trabajó en coordinación con la Secretaría de Seguridad de ese estado para atender esta situación.

“Salió en las noticias que había 16 bloqueos en el área de San Fernando, Tamaulipas, ya no hay ningún bloqueo. Si existieron algunos fueron retirados por personal de seguridad del estado y fuerzas federales. No hay agresiones, hubo una persona que fue atacada a las 7:00 de la mañana en el camino de la salida de Reynosa hacía Río Bravo esa persona es la única agresión que se tiene registrada. No hay agresiones en contra de las autoridades.

“Inició una operación son 17 bases de operación del Ejército son 550 elementos, también Guardia Nacional 60 elementos, Fuerzas Especiales del Ejército 100, son 710 en total. Ahí está parte de la Fuerza de Tarea Regional con la que cuenta esta Cuarta Región Militar que ahí pertenece Tamaulipas

“Esta en apoyo dos helicópteros UH-60 artillados para apoyo de personal de tierra. El área en donde van a estar trabajando es Matamoros, San Fernando, Burgos, Méndez, Soto la Marina, Jiménez, todo lo que van a estar desarrollando este personal. También está trabajando seguridad pública del estado, hay una coordinación para atender esta situación.

En Palacio Nacional, el Mandatario federal señaló que este asunto ha sido abordado por la Mesa de Seguridad en Tamaulipas, en la reunión del gabinete de seguridad del gobierno federal y señaló que el gobernador del estado, Américo Villarreal, ha estado en coordinación con Rosa Icela Rodríguez, secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

Nuevos bloqueos en Tamaulipas

Una tensa situación se vive en Matamoros, Tamaulipas ya que nuevamente se registraron bloqueos y ponchallantas en diversas calles de la ciudad.

Se detectó además una camioneta abandonada en la avenida Segundo Centenario de la zona centro de San Fernando, Tamaulipas.

Bajan a alumnos de camión y suspenden servicio de transporte público

En redes sociales se alertó a padres de familia que tienen hijos en la Escuela Secundaria Número 15 ya que bajaron a los alumnos del camión que los transportaba hacia el plantel educativo.

Se informó que los alumnos, fueron dejados en un puente cercano a la secundaria por lo que de manera urgente, debían pasar por ellos.