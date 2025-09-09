Ayer se realizó la audiencia del vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, sobrino político del exsecretario de Marina, José Rafael Ojeda Durán, junto a otras personas probablemente relacionadas con el contrabando de hidrocarburos y el megadecomiso de 10 millones de litros de diesel en Tampico, Tamaulipas, en marzo pasado.

En el juzgado del Centro Federal de Readaptación Social No.1 Almoloya de Juárez, Estado de México, los abogados del vicealmirante manifestaron que no existen elementos para señalarlo como miembro de una organización criminal. Al cierre de la edición continuaba la audiencia, que inició a las 10:00 horas. El Registro Nacional de Detenciones detalló que el vicealmirante fue capturado el 2 de septiembre; vestía pantalón azul marino, camisa con franjas blancas y azules y zapatos color café; mide 1.85 de estatura y es de cabello oscuro y tez blanca.

Además fueron aprehendidos cinco hombres y dos mujeres supuestamente acusados por huachicol fiscal.

El militar estudió en la Heroica Escuela Naval, ejerció el cargo de comandante de la 12a. Zona Naval en Puerto Vallarta, Jalisco, en 2024 y dejó el puesto a principios de 2025; también fue subjefe de Servicios en el Centro de Estudios Superiores Navales.

En días pasados el fiscal general Alejandro Gertz dijo que había más órdenes de aprehensión relacionadas con la investigación. En tanto, su hermano, el contralmirante Fernando Farías Laguna, está prófugo y ambos son señalados de nepotismo y corrupción.