Aunque considera que la extradición de Andrés Roemer a México es un gran paso para conseguir justicia por las más de 60 mujeres que, al igual que ella, fueron víctimas de acoso o agresión sexual de parte del exdiplomático, Heidi Putscher Basave asegura que la tranquilidad llegará hasta que su agresor pise la cárcel.

“Hay que andar con pies de plomo. Podremos celebrar cuando se haga justicia y cuando Roemer haya sido sentenciado luego de que una autoridad dicte que es culpable, pero por ahora esto es un gran paso, una buena noticia, porque llevamos más de dos años luchando por esto desde la primera orden de aprehensión en 2021 y podremos sentirnos seguras, primero, cuando un avión lo traiga a México y, después, cuando pise la cárcel”, dijo la cantante de ópera en entrevista con EL UNIVERSAL.

Putscher Basave tenía 20 años cuando fue víctima de acoso sexual por parte del escritor mexicano que hasta el día de ayer se encontraba prófugo en la ciudad de Israel.

Heidi hacía su servicio social en el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta) cuando Andrés Roemer estaba encargado de la Secretaría Técnica de la dependencia y se aprovechó de su posición de poder para agredirla, pero ella logró escapar del hostigamiento.

En febrero de 2021, cuando la bailarina Itzel Schnaas decidió revelar a través de un video que fue víctima de abuso sexual por parte del escritor, las historias de otras mujeres salieron a la luz. Esto abrió la memoria de Heidi y la motivó a investigar y escribir sobre su agresor para exhibir su modus operandi en la obra “El roedor: Andrés Roemer, retrato de un depredador”.

Tras la publicación de “El roedor”, Andrés Roemer demandó a Heidi Putscher, a la editorial y al impresor del libro para intentar que no se difundiera más sobre el caso, pero no tuvo éxito.

“”Hay víctimas que me han hablado de todo tipo de amedrentamientos por parte de su equipo legal (de Andrés Roemer), incluso las abogadas han interpuesto recursos legales ante estas amenazas. Esperamos que cuando llegue a México, todo se mueva rápido y, aunque sabemos que él buscará por todos los medios detener el proceso en su contra, esperemos que los tribunales se pongan del lado de las víctimas y hagan justicia”, explicó la también abogada.

Heidi Putscher Basave informó que actualmente son 11 las carpetas de investigación que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México tiene abiertas en contra de Andrés Roemer por posibles agresiones sexuales. Entre ellas, cinco cuentan con orden de aprehensión.

“Solo se judicializaron cinco porque la mayoría eran por delitos de acoso que prescribieron en un año.

“Son más de 60 víctimas las que lo han acusado en medios, no en denuncias formales y es de donde Roemer se quiere agarrar y atacar al decir que no hay una presunción de inocencia hacia él porque cualquiera puede decir lo que sea, pero las denuncias se hicieron y prescribieron”, detalló la autora del libro que expone los abusos del promotor de “La Ciudad de las Ideas”.

Además de la emisión de ficha roja por parte de la Interpol, reveló que posiblemente fue la presión de organizaciones civiles, feministas, activistas y periodistas, la que logró que el catedrático fuera finalmente extraditado pues afirmó que tiene vínculos de poder en México e Israel.

“Soy un poco escéptica porque como dije: ‘hasta no verlo en un avión de regreso y en la cárcel, no estamos seguras’, pero esperemos que el proceso siga a nuestro favor y que, como dijo la Embajadora de Israel, que no importe quién sea Roemer, ni a quién conozca, ni su religión, ni sus antecedentes, solo que se cumpla la ley”.

