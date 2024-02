"No están muertas" las reformas del presidente López Obrador, confío el coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, pue gozan de cabal salud, no son distractores ni tampoco estrategias mediáticas para ocultar problemas.

En rueda de prensa, reitero su confianza en los acuerdos, “si no creyera en ellos, no hubiéramos logrado reformar sesenta y cuatro artículos de la Constitución en estos años en el Senado de la República. No teníamos mayoría calificada y la construimos en algunas ocasiones por unanimidad. Tengo el mismo espíritu optimista de que se puede construir”.

Confío en construir en el Constituyente Permanente esa mayoría que requieren las 18 reformas a la Constitución que propuso el presidente López Obrador.

Lee también Paquete de reformas en temporada de elecciones es por el proyecto de nación, reconoce AMLO

El también presidente de la Junta de Coordinación Política, apuntó: “No están muertas. (…) gozan de cabal de salud. (…) No son distractores, no son tampoco estrategias mediáticas para ocultar problemas. No, yo creo que es un paquete de reformas profundo, indispensable, necesario, justo para reivindicar a los trabajadores, a los campesinos, a los defensores de animales, a los pensionados y a todas las personas que deben de gozar de la protección de la Carta Magna”.

Reiteró que el grupo parlamentario de Morena “impulsará fuerte estas reformas”.

Monreal expuso que en acuerdo con Ignacio Mier, coordinador de la mayoría parlamentaria en San Lázaro, las reformas serán analizadas y discutidas en conferencia, es decir, por las dos cámaras simultáneamente, para allanar acuerdos.

Lee también AMLO busca acabar con Constitución "neoliberal"

















Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

maot