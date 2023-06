Este 30 de junio se cumplen dos años del estreno de la sección de la mañanera “Quién es quién en las mentiras de la semana”, a cargo de Elizabeth García Vilchis, de quien el presidente Andrés Manuel López Obrador ha dicho que no sabrá leer, pero no es mentirosa.

“Vamos a iniciar también hoy el programa informativo, la sección de estas conferencias destinada a dar a conocer las mentiras que se difunden en medios de información convencionales y también en las redes para que se vaya contando con información, con elementos y tengamos cada vez más una ciudadanía muy consciente, no susceptible de manipulación y que prevalezca siempre la verdad, que es la que nos hace libres, la verdad”, expresó en ese entonces López Obrador.

En la conferencia mañanera de este martes 28 de junio en Palacio Nacional, la lectora de “las mentiras de la semana” recordó que su sección cumple dos años y expresó que “es un honor estar con Obrador y pertenecer al equipo de la Cuarta Transformación”.

“Siempre agradecida por la oportunidad de luchar desde esta trinchera en contra de las mentiras de la oposición, de ataques y de algunos medios de comunicación que se dedican a desinformar, a mentir y a ofender.

“También agradecer al vocero de la Presidencia, Jesús Ramírez Cuevas, quien lidera este equipo todos los días con su compromiso, con la verdad, disciplina y rigor nos enseña y nos guía. No cabe duda de que su trabajo es el reflejo del profundo amor que le tiene a México. Y no es por nada, pero es uno de los mejores periodistas de México y tenemos el privilegio de que todos los días esté con nosotros”, expresó García Vilchis.

Las pifias de García Vilchis

A dos años de estrenarse la sección, la conductora ha afirmado que su espacio ha logrado reducir las mentiras publicadas en medios, pero también ha tenido respuestas de los aludidos, se ha equivocado e incluso le han mandado cartas para que reflexiones sobre su trabajo.

No es falso, pero se exagera

En agosto de 2021, la lectora de “las mentiras de la semana” fue criticada por su trabajo al tratar de exhibir que medios informaron del aumento a las tarifas eléctricas.

“No es falso, pero se exagera”, expresó García Vilchis.

“Pues no sabrá leer la señorita de la sección, pero la señorita no dice mentiras

Luego de que García Vilchis desmintió en diciembre de 2021 que el presidente López Obrador viajó en un “simulador” en el Aeropuerto Felipe Ángeles, como acusó el expresidente Felipe Calderón, el jefe del Ejecutivo la defendió.

“Pues no sabrá leer la señorita de la sección, pero la señorita no dice mentiras, no es mentirosa”, respondió López Obrador a Calderón, quien en redes sociales pidió a García Vilchis que desmintiera si el presidente de México viajó en un “simulador” en Santa Lucía.

García Vilchis acusa tergiversación en dichos de AMLO por “golpe de Estado técnico”

Luego de que se otorgó una suspensión definitiva que ordenaba frenar la tala o desmonte de arbolado y vegetación en los tramos 3, 4, 5 Norte y 6 del Tren Maya, el presidente López Obrador mencionó en su mañanera del 29 de mayo que no habían sido notificados y advirtió que los opositores seguirían queriendo parar las obras.

“Pero no van a poder porque, de acuerdo a la Constitución, a las leyes, tenemos nosotros el derecho de hacer obras en beneficio del pueblo. No se van a poder cancelar las obras, no se puede.

“Una cosa es que violen la Constitución —a ver, que me digan los ministros si no la están violando— cobrando más de lo que cobra el presidente, y otra es ya querer dar un golpe de Estado neutralizando al Poder Ejecutivo; o sea, que ya no ejecutemos nada. Es cancelar un poder, sería un golpe de Estado técnico”, expresó López Obrador.

Dos días después, lectora de la sección acusó que medios y periodistas tergiversaron los dichos de López Obrador sobre el golpe de Estado técnico.

Desliz con la “invasión de Irak a EU”

En la conferencia del 22 de febrero de este año, al exponer a la periodista Dolia Estévez, la lectora de la sección “quién es quién en las mentiras de la semana” tuvo un desliz con la historia mundial.

En el Salón Tesorería, mencionó que “mientras todos hablan del juicio de García Luna”, Dolia Estévez citó el artículo “The autocrat next door”, del comentarista David Frum publicado en The Atlantic, que habla sobre López Obrador y sus políticas.

“Curiosamente el autor, David Frum, hacía los discursos de George Bush junior y era uno de los principales promotores de mentiras para justificar la invasión de Irak a Estados Unidos. Una joyita”, expresó García Vilchis.

García Vilchis señala a periodistas por cierre de vía recién inaugurada por AMLO… y acepta que sí la cerraron

En febrero de este año, García Vilchis señaló a los periodistas Azucena Uresti, Ciro Gómez Leyva y Carlos Loret de Mola por informar del cierre de una vialidad que conecta con el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), después de haber sido inaugurada por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

En la mañanera del 22 de febrero, García Vilchis exhibió a los periodistas y aceptó que la obra fue cerrada por unas horas.

“La recién inaugurada vía fue cerrada unas horas para limpiarla bien y retirar material del piso y algunos vehículos de construcción”, aceptó la lectora de “las mentiras de la semana”.

Loret de Mola exhibe cómo García Vilchis se contradice por una falsa balacera en Aeropuerto de Cancún

En marzo de 2022, García Vilchis declaró que “salieron a volar los zopilotes” ante la información de una alerta en el Aeropuerto de Cancún por una falsa balacera.

García Vilchis declaró que un estruendo provocado por la caída de unas torres de publicidad causó pánico y confusión en el Aeropuerto de Cancún.

“Aún sin saber qué había pasado, circularon videos de gente corriendo; muy rápido se esparció el rumor de que se habían producido detonaciones de arma de fuego, por lo que los empleados del Aeropuerto declararon código rojo”, refirió la encargada de “las mentiras de la semana”.

En tono de burla, García Vilchis acusó que medios y “comunicadores experimentados” como Joaquín López-Dóriga, Hannia Novell, Azucena Uresti y Carlos Loret de Mola, “por supuesto” no confirmaron la información y dieron como cierta la balacera.

A pesar de que García Vilchis afirmó que Loret de Mola no verificó la información e informó de una balacera, el columnista de EL UNIVERSAL evidenció cómo en sus redes sociales difundió información de que no hubo indicios de una balacera.

“El tiempo pondrá a cada quien en su lugar”: García Vilchis tras carta de sororidad de Azucena Uresti

Luego de que Azucena Uresti le escribió una carta de sororidad para que reflexionara sobre su futuro, García Vilchis mencionó en enero del año pasado a la periodista por supuestamente presentar información falsa.

García Vilchis expuso que en su sección no se estigmatiza a medios ni a periodistas pues “todo es con fines didácticos y no hay nada personal”.

“Esta sección se inició para prestar un servicio al público, de dar cuenta y desmentir las noticias falsas que involucran al Gobierno federal. Aquí no se estigmatiza a medios ni a periodistas, solo se citan las mentiras y exponen a los replicadores de falsedades.

“Si aparecen medios de comunicación y nombres de comunicadores, es con fines didácticos, no hay nada personal. Existe una campaña de desinformación evidente para desvirtuar los proyectos y obras que este gobierno realiza (...).

“Pero a pesar de que defienden intereses económicos o políticos, encubiertos, o simplemente tienen mala fe, el tiempo pondrá a cada quien en su lugar”, expresó la encargada de “las mentiras de la semana”.

García Vilchis estrena sección en mañanera de AMLO… para contar el pleito de Derbez por la Familia P. Luche

En mayo del año pasado, García Vilchis estrenó la sección “Sélvame del fake” en la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador, dentro de la sección “quién es quién en las mentiras de la semana”.

“Señor presidente, le informamos que esta es ahora una sección, dentro de nuestra sección que se llama ‘Sélvame del fake’”, expresó García Vilchis.

En el nuevo espacio, la encargada de “las mentiras de la semana contó el pleito entre el comediante Eugenio Derbez y Emilio Azcárraga Jean, presidente del Consejo de Administración de Televisa, por los derechos del programa “La familia P. Luche”.

Además, García Vilchis desmintió que Presidencia de la República ordenara vetar al comediante intérprete de “Armando Hoyos” por su posicionamiento en contra del Tramo 5 del Tren Maya.

Con información de Pedro Villa y Caña y Alberto Morales

