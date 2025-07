La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que su gobierno denunciará por difamación a Jeffrey Lichtman, abogado de Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín El Chapo Guzmán, detenido en Estados Unidos, y afirmó que no dialoga con abogados de un narcotraficante.

Esto, luego de que el defensor de Ovidio declaró el pasado viernes que la Mandataria federal actúa más como “el brazo de relaciones públicas de una organización narcotraficante [que] como la líder honesta que merece el pueblo mexicano”.

En su conferencia mañanera, Sheinbaum Pardo detalló que la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo Federal ya trabaja para la presentación de la denuncia.

Lee también ¿Quién es Jeffrey Lichtman?; el abogado de Ovidio Guzmán que se lanzó contra el Gobierno de México

“Primero, no voy a establecer diálogo con un abogado de un narcotraficante; número dos, vamos a presentar una demanda por difamación aquí en México, porque no se puede dejar pasar [eso], a través de la Consejería Jurídica”, insistió.

Con relación al caso del exsecretario de la Defensa Nacional, general Salvador Cienfuegos, quien fue detenido en California en 2020 acusado por la DEA de presuntos vínculos con el narcotráfico y después enviado a México, donde no se le encontró delito, la Presidenta señaló que debe ser aclarado por la Fiscalía General de la República (FGR); agregó que es evidente que el alto militar era inocente.

“En relación a lo que dijo sobre el caso Cienfuegos y otros temas, es importante que la fiscalía aclare todo este tema, porque fueron muchas semanas. Desde el sábado estaba revisando el caso Cienfuegos, lo que se dijo aquí en la mañanera, con el entonces presidente López Obrador y entonces tiene que aclararse todo ese tema, porque es muy claro que había inocencia".

Lee también La mala memoria de Sheinbaum y el enredado caso Cienfuegos

“Es muy importante que se describa claramente cómo fue todo el caso, desde su detención hasta su liberación, y cómo la Fiscalía General de la República participó en este tema, entonces, todo eso tiene que aclararse”, consideró.

Seguirá bajando homicidio doloso

En Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo reiteró que su gobierno no establece relaciones de complicidad con nadie y añadió que hay avances en cuanto a la reducción de la violencia y los homicidios dolosos en nuestro país.

“Nosotros hacemos nuestro trabajo. No sólo es lo que decimos, sino los resultados. No establecemos relación de contubernio con nadie. El otro día mostramos los resultados anuales de los distintos sexenios de la reducción de homicidios, para presentarlos nuevamente, pues para que se vea que no es un asunto solamente de decir que no establecemos relaciones de contubernio; que estamos trabajando para pacificar el país y para que no haya violencia, que haya tranquilidad, que haya paz”, reiteró.

Lee también Sinaloa, primer lugar en homicidios en junio, señala SESNP; destaca disminución del delito en los últimos 9 meses

La Jefa del Ejecutivo federal calificó como “de primera” el trabajo que realiza el gabinete de seguridad y subrayó que el delito de homicidio doloso ha disminuido “y va a seguir bajando” gracias a la estrategia de seguridad.

“Vean ustedes las tendencias: nosotros estamos en este momento —y va a bajar— en un promedio de 70.5 en el año, y tuvimos los primeros meses que fueron más complejos, y ahora hay una reducción, y va a seguir bajando, porque es una estrategia de seguridad de cuatro ejes, desde la atención a las causas hasta la coordinación, pasando por el fortalecimiento en la inteligencia y la investigación y a la Guardia Nacional, y todo ello nos ayuda mucho para disminuir. Es el semestre más bajo desde 2017 en homicidio doloso, es decir, hay resultados y va a haber más resultados”, prometió.

La Mandataria federal afirmó que su gobierno trabaja todos los días por la paz y seguridad de la población mexicana.

“Trabajamos todos los días por la paz y la seguridad de los mexicanos”, indicó Sheinbaum.