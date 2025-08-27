Más Información

En dos décadas, narcos mexicanos ganan casi un billón de dólares

En dos décadas, narcos mexicanos ganan casi un billón de dólares

Beatriz Gutiérrez Müller, entre los aspirantes a la rectoría de la BUAP; la citan para entrevista este miércoles

Beatriz Gutiérrez Müller, entre los aspirantes a la rectoría de la BUAP; la citan para entrevista este miércoles

¿Decapitado? Cártel de Sinaloa no está acabado, afirman expertos

¿Decapitado? Cártel de Sinaloa no está acabado, afirman expertos

Tras exoneración de Pío López Obrador, Loret revela otro video de David León; "te manda estos 300 mil pesos mi tío el gobernador"

Tras exoneración de Pío López Obrador, Loret revela otro video de David León; "te manda estos 300 mil pesos mi tío el gobernador"

Tras revelación de casa, Noroña se lanza contra oposición; ¿alguien puede decirme que yo no puedo pagar esa casa?, cuestiona

Tras revelación de casa, Noroña se lanza contra oposición; ¿alguien puede decirme que yo no puedo pagar esa casa?, cuestiona

Jessica Chastain elogia a la presidenta Claudia Sheinbaum; "me gusta lo que está haciendo, me inspira", dice

Jessica Chastain elogia a la presidenta Claudia Sheinbaum; "me gusta lo que está haciendo, me inspira", dice

Señor Director:La columna publicada el lunes 25 de agosto de 2025 en eluniversal.com.mx, titulada “Ángel Cabrera y la CNBV: un campo minado”, escrita por Mario Maldonado, contiene afirmaciones falsas al vincular al Ing. Daniel Chávez Morán y a Grupo Vidanta con la empresa Kapital Bank.

Negamos rotundamente tener cualquier tipo de participación, relación o vínculo con Kapital Bank. Es absolutamente falso que el Ing. Daniel Chávez Morán o Grupo Vidanta estén ligados de cualquier manera con dicha institución.

Raúl Cruz Peña Apoderado Legal

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Comentarios

Noticias según tus intereses