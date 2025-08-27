Más Información
Señor Director:La columna publicada el lunes 25 de agosto de 2025 en eluniversal.com.mx, titulada “Ángel Cabrera y la CNBV: un campo minado”, escrita por Mario Maldonado, contiene afirmaciones falsas al vincular al Ing. Daniel Chávez Morán y a Grupo Vidanta con la empresa Kapital Bank.
Negamos rotundamente tener cualquier tipo de participación, relación o vínculo con Kapital Bank. Es absolutamente falso que el Ing. Daniel Chávez Morán o Grupo Vidanta estén ligados de cualquier manera con dicha institución.
Raúl Cruz Peña Apoderado Legal